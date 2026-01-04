410 Milyar Dolar İhracat Hedefi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bu yılki 410 milyar dolarlık ihracat hedefinin Türkiye ekonomisinin ulaştığı istikrar ve öngörülebilirliğin en net göstergesi olduğunu belirtti.

Aydın, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2026 yılı ihracat hedefine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yıl için açıkladığı 282 milyar doları mal, 128 milyar doları hizmet olmak üzere 410 milyar dolarlık ihracat hedefini anımsatan Aydın, "(Hedef) Türkiye ekonomisinin ulaştığı istikrar ve öngörülebilirliğin en net göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, bu hedefin devlet ve millet birlikteliğiyle gerçekleştirilebileceğini, bunun sadece bir rakam değil üreten, girişimci ve dünyaya açılan Türkiye'nin taahhüdü olduğunu bildirdi.

İhracatın istihdam, yatırım ve ailelerin refahı anlamına geldiğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda üst üste kırılan rekorlar gösterdi ki Türk iş insanının önüne konulan her hedef, azim, alın teri ve kararlılıkla aşılabilmektedir. 2026 için konulan bu 410 milyar dolar hedefi de inanıyoruz ki milletimizin ve devletimizin güç birliğiyle gerçeğe dönüşecek, üstelik aşılacaktır. ASKON olarak, bu kutlu yürüyüşte üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, tüm üyelerimizi ve Türk özel sektörünü bu büyük hedefe odaklanmaya, katkı sunmaya davet ediyoruz. Yolumuz açık, hedefimiz büyük, inancımız tamdır."