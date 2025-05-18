Aşkale'de Kurbanlık Hayvan Pazarı Kuruldu

Erzurum'un Aşkale ilçesinde pazar günleri kurulan canlı hayvan pazarında yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle kurbanlık hayvanlar da görücüye çıkmaya başladı.

Aşkale'de sabah erken saatlerinde kurulan hayvan pazarında hem küçükbaş hem de büyükbaş birçok hayvan alıcılar için pazara getirildi. Pazar alanı hıncahınç dolu olsa da satılan kurbanlık beklentinin çok altında kaldı.

Üreticiler fiyatların geçen sene ile fazla bir fark olmadığını söylese de kurban alacak olan vatandaşlar ise satışların çok pahalı olmasından yakınıyor.

Senenin ilk kurbanlık satışları bu hafta kuruldu, bazı vatandaşlar kurbanlıklarını aldılar. Sıkı pazarlıkların yapıldığı anlarda kol sallama diye tabir edilen pazarlık usulü, alıcı ve satıcıların canlarının yanmasına yol açarken izleyenleri tebessüm ettirdi.

Görücüye çıkan kurbanlıklarda ilk hafta itibarıyla büyükbaş hayvanların 70 binden başlayıp 350 bin, küçükbaşların ise 10 bin-30 bin TL arası fiyatlarda olduğu gözlemlendi. - ERZURUM