Aşkale'de Kurbanlık Hayvan Pazarı Kuruldu

Aşkale'de Kurbanlık Hayvan Pazarı Kuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Aşkale ilçesinde pazar günü kurulan canlı hayvan pazarında yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık hayvanlar alıcılara sunuldu. Büyükbaş hayvan fiyatları 70-350 bin TL, küçükbaş hayvan fiyatları ise 10-30 bin TL arasında değişiyor.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde pazar günleri kurulan canlı hayvan pazarında yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle kurbanlık hayvanlar da görücüye çıkmaya başladı.

Aşkale'de sabah erken saatlerinde kurulan hayvan pazarında hem küçükbaş hem de büyükbaş birçok hayvan alıcılar için pazara getirildi. Pazar alanı hıncahınç dolu olsa da satılan kurbanlık beklentinin çok altında kaldı.

Üreticiler fiyatların geçen sene ile fazla bir fark olmadığını söylese de kurban alacak olan vatandaşlar ise satışların çok pahalı olmasından yakınıyor.

Senenin ilk kurbanlık satışları bu hafta kuruldu, bazı vatandaşlar kurbanlıklarını aldılar. Sıkı pazarlıkların yapıldığı anlarda kol sallama diye tabir edilen pazarlık usulü, alıcı ve satıcıların canlarının yanmasına yol açarken izleyenleri tebessüm ettirdi.

Görücüye çıkan kurbanlıklarda ilk hafta itibarıyla büyükbaş hayvanların 70 binden başlayıp 350 bin, küçükbaşların ise 10 bin-30 bin TL arası fiyatlarda olduğu gözlemlendi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor

Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki Aziz Yıldırım kanadından
İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı

İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret

PKK'nın fesih kararı sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret
Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde 2 milyar liralık kenevir imha edildi

Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor! 2 milyarlık kenevir ele geçirildi
Rooney'den Manchester United'a tavsiye: Galatasaray'dan onu alın

Manchester United'a tavsiye verdi: Galatasaray'dan onu al
Eurovision 2025'i Avusturya kazandı! Finale İsrail protestosu damga vurdu

Eurovision'da kazanan belli oldu! Finale İsrail protestosu damga vurdu
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.