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Aşırı Sıcaklar Çiftçileri Zor Durumda Bıraktı

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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu yıl aşırı sıcakların Çukurovalı çiftçilerin ürün rekoltelerini büyük ölçüde etkilediğini ve çiftçilerin borçlarının ertelenmesi ile daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu yıl aşırı sıcakların ürünleri yaktığını ve birçok üründe rekolte kayıpları yaşandığını söyledi.

Çukurovalı çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları gündeme getirerek, çiftçilerin borçlarının ertelenmesi ve üreticiye daha fazla destek sağlanması gerektiğini söyleyen Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, "2024 yılı Çukurovalı çiftçiler için adeta bir kabusa dönüştü. Ürünlerden elde edilen gelirler, artan maliyetleri karşılamadığı için çiftçiler bu yıl hiçbir üründen para kazanamadı. Çukurova gibi verimli bir bölgede, normalde yüksek kaliteli ürünler elde edilir. Ancak bu yıl yaşanan aşırı sıcaklar, ürünlerin birçoğunu yaktı ve birçok ürün rekolte anlamında büyük kayıplara uğradı. Çiftçilerimiz, bin bir emekle yetiştirdikleri ürünlerinden yeterli verimi alamadı ve bu durum onları maddi açıdan çok zor bir durumda bıraktı" dedi.

Doğan, çiftçilerin birçoğunun üretim maliyetlerini karşılayacak kadar gelir elde edemediğini ve bu nedenle bankalara olan borçlarını ödemekte zorlandığını belirtti.

"Acil önlemlerin alınması gerekiyor"

Başkan Doğan, son yıllarda artan iklim değişikliğine dikkat çekerek, "Aşırı sıcaklar, kuraklık ve ani yağışlar gibi hava olayları ürünleri olumsuz etkiliyor. Bu yıl Çukurova bölgesinde sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerinde seyretti ve bu durum, bitkilerin büyüme döneminde ciddi zararlar oluşmasına neden oldu. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte ürünler yandı, sulama suyu yetmedi ve verimlilik ciddi anlamda düştü. Bu süreçte çiftçilerin üretime devam edebilmesi için acil önlemlerin alınması gerekiyor" diye konuştu.

"Tarım sektörüne daha fazla yatırım yapılmalı"

Tarımın Türkiye'nin gıda güvenliği açısından hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Doğan, şunları söyledi:

"Çukurovalı çiftçilerin bu zor dönemde üretime devam edebilmesi için bankalara olan borçlarının ertelenmesi gerekiyor. Çiftçilerimiz zaten zor durumda. Ürünlerinden para kazanamıyorlar, bankalara borçları birikmiş durumda ve bu borçları ödeyebilecek durumda değiller. Eğer bankalar, çiftçilere borç erteleme gibi bir kolaylık sağlamazsa, birçok çiftçi iflas edecek ve bu da tarım sektöründe büyük bir çöküşe yol açacak. Çiftçilerimizi rahatlatmak için acilen borçların ertelenmesi gerekiyor. Çiftçilerimiz, geleceğimizin teminatıdır. Onlara gerekli desteği vermezsek, gelecek nesillerin gıda güvenliğini riske atmış oluruz. Tarım sektörüne daha fazla yatırım yapılmalı, çiftçilere yönelik destekler artırılmalı ve borç erteleme gibi kolaylıklar sağlanmalıdır. Çiftçilerimizin rahatlatılması, tarımın sürdürülebilirliği için elzemdir." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Akın Çukurova Yüreğir Tarım

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