Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu

Orta Doğu'da artan çatışmalar petrol fiyatlarını 112 doların üzerine taşırken, krizin büyümesi halinde fiyatların 200 dolara kadar çıkabileceği uyarısı yapıldı.

  • Brent petrolün varil fiyatı 112,80 dolara yükseldi.
  • ABD'li yatırım bankası Citi, petrol fiyatlarının 150-200 dolar aralığına yükselebileceğini belirtti.
  • İran'ın Katar'daki sıvılaştırılmış doğalgaz tesisine yönelik saldırısında büyük hasar oluştu.

Orta Doğu'da son 24 saatte şiddetlenen çatışmalar ve enerji tesislerine yönelik saldırılar, küresel piyasalarda petrol fiyatlarını yukarı çekti. Brent petrolün varil fiyatı 112,80 dolara kadar yükselirken, uzmanlar krizin derinleşmesi halinde fiyatların 200 dolara ulaşabileceği uyarısında bulunuyor.

ENERJİ TESİSLERİ HEDEFTE, FİYATLAR HIZLA YÜKSELİYOR

Bölgede artan gerilim özellikle enerji altyapısının hedef alınmasıyla petrol piyasalarında sert yükselişe neden oldu. Brent petrol, dünkü işlemlerde yüzde 5,9 artışla 109,65 dolardan kapanırken, bugün 110 dolar seviyesini aşarak ilk işlemlerde 112,80 doları test etti.

BÖLGE GENELİNDE MİSİLLEME SALDIRILARI

İsrail'in İran'daki Güney Pars doğalgaz sahasını hedef almasının ardından bölgede tansiyon daha da yükseldi. İran ve müttefik grupların misilleme saldırıları kapsamında Dubai, Katar, Kuveyt, Irak, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da patlamalar ve insansız hava aracı saldırıları yaşandığı bildirildi.

ABD'DEN İRAN'A UYARI

İran'ın Katar'ın Ras Laffan bölgesindeki sıvılaştırılmış doğalgaz tesisine yönelik saldırısında büyük hasar oluştuğu belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump Tahran yönetimini "daha fazla misilleme yapmaması" konusunda uyardı. Yaşanan gelişmeler doğalgaz fiyatlarında da yükselişi beraberinde getirdi.

FİYATLAR 200 DOLARA ÇIKABİLİR UYARISI

ABD'li yatırım bankası Citi, yayımladığı analizde çatışmaların arz şoklarını derinleştirmesi halinde petrol fiyatlarının ilk etapta 110-120 dolar bandında kalabileceğini, ancak risklerin büyümesi durumunda fiyatların 150-200 dolar aralığına yükselebileceğini vurguladı. Özellikle İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıları genişletmesi ve Hürmüz Boğazı'nın hazirana kadar kapalı kalması senaryosunun kritik olduğu ifade edildi.

Olgun Kızıltepe
