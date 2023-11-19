Aşık Şenlik Tüneli Tamamlandı

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, yapımının tamamlanmasıyla Türkiye- Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayacak Aşık Şenlik Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Mozeret Geçidi'nde çift tüplü olarak inşa edilen tünelin sol tüpü 2 bin 312 metre, sağ tüpü 2 bin 304 metre uzunluğunda. Tünelin tamamlanmasıyla ağır kış şartlarının yaşandığı Mozeret Geçidi'ndeki keskin virajlar ve rampalar ortadan kalkarak, güzergah 4 kilometre kısalıyor.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, incelemelerde bulunduğu Aşık Şenlik tünel inşaatıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Koç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Çıldır ilçesi ile Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı arasındaki 2 bin 159 rakımlı Mozeret Dağı altından yapılan Aşık Şenlik Tüneli'nin özellikle kış aylarında bölgede ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacağını ifade etti.

Koç, yaptığı açıklamada, "Mozeret geçidinin altında yapımı süren tünelin yakın zamanda tamamını faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Şu anda tek tüp faaliyette ve Çıldır-Aktaş kapısına geçişte bunu kullanabiliyoruz. Tünelin diğer tüpünde ise çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmaların bitmesiyle hizmet girecek olan diğer tüpte birlikte Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na, Gürcistan'dan ise bu yöne ulaşım daha konforlu ve güvenli hale gelecek" dedi.

Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nın daha faal olması için tünelin ulaşımda çok önemli bir altyapı olduğunu belirten Koç, "Yapımı tamamlanan tünelin bir tüpünü kullanmaya başladık. İnşallah en kısa sürede ikinci tüpü de faaliyete sokmayı planlıyoruz. Mozeret tünelimizin her iki tüpü faaliyete girmesiyle, sıra Ilgar tüneline gelecek. Ilgar Tünelimiz de bizim için önemli, çünkü orası da Türkgözü Gümrük kapısına geçiş sağlayacak. Ekonomimize ve ticaretimize de önemli katkı sağlayacak" diye konuştu. - ARDAHAN