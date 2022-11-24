Asgari ücrette 4 senaryo üzerinde duruluyor! Son olasılık gerçekleşirse çalışanlar rahat bir nefes alacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayının ilk haftasında toplanması beklenirken vatandaşlar da büyük bir merak içerisinde. Tarih yaklaştıkça tahminler de gün yüzüne çıkıyor. Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda "enflasyonun altında kalmayacağı" vurgulanan asgari ücret zammı için kulislerde 4 farklı senaryo konuşuluyor. İşte ayrıntılar.

Son aylarda art arda gelen zamlar, enflasyonun yükselmesi, kurun artması ile birlikte baş gösteren hayat pahalılığı vatandaşın belini büktü. Bu kapsamda temmuz ayında ara zam yapılan asgari ücret, 5.500 TL'yi buldu. Milyonlarca insanın gözü şimdi ise aralık ayında başlayacak komisyon toplantıları ile belirlenecek olan yeni asgari ücret zammına çevrilmiş durumda.

İLK TOPLANTI ARALIK AYININ İLK HAFTASI YAPILACAK

Asgari ücretlinin beklediği ücret tespit komisyonu ilk toplantısını aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirecek. İşçi, işveren ve hükumetten 5'er temsilcinin katılacağı komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.

4 SENARYO VAR

Öte yandan milyonlarca insanın merakla beklediği asgari ücret zammında 4 farklı senaryo üzerinde duruluyor. Ocak 2023 itibariyle asgari ücrete yüzde 24 ila yüzde 55 arasında zam yapılması kulislerin bir numaralı konusuyken bu 4 senaryo ise şu şekilde... Bunlardan ilki, asgari ücrete yüzde 24 artış gelmesi halinde yeni rakamın 6.800 TL olacağı yönünde. Üzerinde durulan bir başka senaryo da yüzde 40'lık artış. Eğer bu olasılık gerçekleşirse asgari ücret 7.700 liraya yükseltecek. Bir diğer seçenek de yüzde 47'lik artış olması. Bu şekilde olursa asgari ücret 8.085 TL'yi bulacak.

ÇALIŞANIN UMUDU SON OLASILIK

Üzerinde durulan son olasılık ise yüzde 55'lik bir zammın yapılması. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse asgari ücret 8.500 TL'ye yükselecek ve enflasyon altında ezilen çalışanlar böylece az da olsa rahat bir nefes alacak.

2022'DE NE KADAR ZAMLANMIŞTI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında 2022 yılı için asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının yılın ilk 6 ayında yüzde 70'i aşmasıyla maaşlara ikinci bir zam yapılma ihtiyacı doğmuştu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete ikinci bir zam yapıldığını duyurmuş ve yüzde 30 artışla asgari ücretin net 5 bin 500 liraya yükseltildiğini ifade etmişti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Bakanlığın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman, ister yıllık ister aylık belirleyebilir. Ücret belirlenirken ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum, ücretliler geçinme indeksleri, geçim şartlarını da göz önünde bulunduruluyor. Asgari ücretin ödenmesinde işveren tarafından işçiye ödenen ek ücretler ve sosyal yardımlar dikkate alınmıyor.