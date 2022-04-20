Asgari ücretle alışverişe çıkan İYİ Partili vekil, vatandaşın içinde durumu özetledi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ve eşi Nigar Dikbayır her ay '4 kişilik asgari ücretli aile' olarak alışverişe çıkıyor. Asgari ücret zammının nasıl eriyip gittiğini video şeklinde paylaşıyor. 4 bin 250 liralık asgari ücretten, kira ve faturalar gibi temel ödemeleri yaptıktan sonra kalan 360 lira ile markete alışverişe giden Dikbayır çitti her ay çok daha az malzeme almaya başladı. Ocak'ta 41 ürün alabilen Dikbayır, nisanda aynı ürünlerden sadece 28'ini alabildi.

Ümit Dikbayır eşi Nigar Dikbayır ile birlikte markete gidip 'Milletin geçim derdi' çalışmasının sonuncusunu çekti. Ocak ayındaki 40 yumurta 10'a düştü. Faturalar ödendikten ve market alışverişinden sonra dört kişilik ailenin ay sonuna kadar geçinmek için elde kalan tutarı 306 TL oldu. Ümit Dikbayır, "Fiyatlar çok arttı. Hemen önümüzdeki ay asgari ücrete, emekli ve kamu çalışanlarına zam yapılmalı" dedi.

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