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Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı

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Asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak açıklanmasının ardından harekete geçen marketler, yapılan tüm uyarılara rağmen zam çalışanların cebine girmeden fiyatlarını yukarı çekerek etiketleri yenilemeye başladı.

Milyonların merakla beklediği 2025 asgari ücreti belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini açıkladı. İşverene sağlanan asgari ücret desteği ise bin liraya yükseltildi. Ancak yapılan zam çalışanın cebine girmeden fırsatçılar harekete geçti. Öyle ki marketler zamdan 1 gün önce ve sonrasındaki gün harıl harıl etiket basmaya başladı.

Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı

DEĞİŞİM TARİHLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Birçok markette bu kapsamda fiyatlar ve etiketlerdeki değişim tarihleri dikkat çekti. Bu değişim sosyal medyada da gündem oldu. Diğer yandan Ticaret Bakanlığı'nın bu fırsatçılığı öngörerek yaptığı yazılı açıklama akıllara geldi.

Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı

BAKANLIK: EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "2025 yılı asgari ücreti, dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmiş ve açıklanmıştır. %30'luk artış öngören ve 2025 yılı için 22.104 ₺ net ücret olarak uygulanacak olan asgari ücretin tüm çalışanlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz.

Bu çerçevede özellikle asgari ücretteki artış oranını sanki tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatları da aynı asgari ücret artış oranında arttırmaya çalışacak olan mal ve hizmet satıcılarını bir kez daha uyarmak istiyoruz.

İlk olarak, asgari ücret 2025 yılı ocak ayının sonunda ödenecektir. İkinci olarak da işçilik maliyeti toplam maliyetin içinde sadece bir bölümü oluşturmaktadır. Bu nedenle asgari ücretin artış oranını büyük bir tamahkarlıkla fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenleri uyarıyoruz.

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı denetim ekipleri, İl Ticaret Müdürlükleri, İl Tarım Müdürlükleri, İlçe Tarım Müdürlükleri ekipleri sıkı bir denetim için sahada birlikte çalışmaktadırlar. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Tüketici Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü ekipleri de sahada yoğun bir şekilde denetim çalışması yürütmektedirler.

Vatandaşlarımızın da tamahkarlık, aç gözlülük yapan işletmelerle ilgili şikayetleri olduğunda, Ticaret Bakanlığımıza bildirmelerini hassaten rica ediyoruz.

2025 yılı başında yeniden değerleme oranı olan %43,93 oranında bütün denetim cezaları arttırılarak uygulanacaktır. Bu konuda vatandaşlarımızla tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır bir şekilde cezalandırılacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur."

Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıGoker Deveci:

İktidar, Şam’ı aldık, bayrak diktik gazıyla seçmenini ayakta tutmaya, motive etmeye çalışıyor. Din iman sosuyla beyinler çalkalamaya çalışıyor ama o eski Türkiye’ de kaldı… Dincilik üzerinden iktidarlarını korumaya çalışıyorlar ama o pazarın alıcısı kalmadı. Erdoğan da biliyor ilk seçimde yok…

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Haber YorumlarıSatilmis Atmaca:

MARKET LER FIR SATCI DEĞİL O FIRSATI VEREN YÖNETEN HÜKÜMET AKP. BU ZİNCİR MARKET LERE FIRSAT VEREN DE AKP. İÇ LERİN DE BU MARKET ZİNCİR LERİ NE ORTAK LAR VARDIR. O YÜZDEN AKP YE HİÇ OY VERMEDİM.

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Kendim de asgarî ücretle çalışanım ama kendime bile acimiyorum artık. Bu ülkede çocuklar aç iken ilacsizlik yüzünden pahalı tedavilerin yapılamadığından ölen hayatını kaybeden minik çocukların ahının hesabını veremicez toplum olarak. Ve bu da bizim başımıza sıkıntı olarak gelecektir. O yüzden acimiyorum.

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Haber YorumlarıBerk Tasmalı:

Bi durun önce zamlı maaşı bi alsın insanlar! Allah gözünüzü doyursun

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Haber Yorumlarıoltan afatsum:

süper market ler hafta sonu kapatılsın

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Haber YorumlarıZafer Cebeci,:

6 ay önce 1 kg çay 140 tl idi şimdi 232 tl bu arada d gaz elektrik asgari ücret benzin vs zam gelmedi ama 3 harfli marketler günden güne zam yaptı devlet denetlemiyor yoksa bu kadar fiyat artışı olmaz

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Haber YorumlarıHuseyin TAŞER:

birde memur maaş zammından değişir ohhh ne güzel. serbest piyasaya kaldirmazsak bu cambazlik devam eder

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Haber YorumlarıKeramet Gul:

Bi Tüik in marketine zam gelmiyor

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ÜÇ HARFLİ MARKETLER TİYATRO OYNUYOR ADETA DEVLETE MİLLETE KAFA TUTUYOR HALKI TEKEL OLUŞTURUP ARALARINDA ANLAŞARAK ÜRÜNLERİ KURUŞU KURUŞUNA AYNI FİYATA SATARAK ADETA SOYUYORLAR BU SUÇ TEŞKİL ETTİĞİ HALDE SOYGUNA DEVAM EDİYORLAR İKTİDAR BUNA SEYİRCİ KALMASA BUNLAR AHLAKİ OLMAYAN BU ŞEKİL TİCARETİ YAPAMAZ İNANMAYAN SOKAĞINDAKİ, MAHALLESİNDEKİ ÜÇ HARFLİ MARKETLERE GİDİP FİYATLARA BAKSIN YILLARDIR KURUŞU KURUŞUNA AYNI FİYATA SATIYORLAR ZAMMI BİLE KURUŞU KURUŞUNA AYNI YAPIYORLAR

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Paketli ve ambalajlı ürünler üzerine üretim esnasında fiyat yazdırır orjinal fiyat üzerine etikete basarsın cezayıı olur biter Olmaz neden siyasilerle zincir marketler kucak kucağa olursa çözüm olmaz

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