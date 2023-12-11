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Asgari ücret zammı için kritik gün! İşçi ve işveren pazarlık öncesi "vergi indirimi" konusunda mutabık

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. İşçi ve işveren temsilcisi, asgari ücretteki görüş farklılığına rağmen vergi indirimi konusunda mutabık. Her iki taraf, ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasında hemfikir.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret zammının belirlenmesine yönelik süreç, bugün resmen başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Pazarlık başlamadan işçi ve işveren temsilcilerinin uzlaştığı bir konu başlığı var. Her iki tarafta ücretler üzerindeki vergilerin indirimi konusunda gem fikir.

BU YIL PAZARLIK MASASINDA BİR İLK YAŞANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak. Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer alacak. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, bu yıl yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
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