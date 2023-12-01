Asgari ücret pazarlığı 11 Aralık'ta başlayacak

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı pazarlığı için kritik tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı.

Aralık ayına girilmesiyle birlikte asgari ücretlileri heyecan sardı. Milyonlar 2024'te ne kadar maaş alacağını merak ederken, asgari ücret zammı pazarlığında ilk toplantı tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını duyurdu.

31 ARALIK'A KADAR KARAR VERİLECEK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yılın aralık yanında toplanmaya başlıyor. Bu ay 4 toplantı gerçekleştirecek olan komisyon nihai kararını en geç 31 Aralık tarihine kadar verecek.

KOMİSYONDA BİR İLK YAŞANACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK, hükümet kanadını ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsil ediyor. Türk-İş bu yıl ilk kez komisyona 5 asgari ücretliyi de dahil edecek. Bu 5 kişi komisyonda asgari ücretlilerin sıkıntılarını anlatacak.

"ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili son açıklamasında, "Şu an teknik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Alt sınırı yok, çalışanlarımızı, işçilerimizı tüm kesimlerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Sosyal diyalog kanallarını geliştirerek, hep birlikte her iki tarafın da maksimum fayda elde edeceği şekilde uzatacağımıza inanıyorum." demişti.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.