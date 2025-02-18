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Asgari ücret sıralamasında Türkiye'nin dünyadaki yeri belli oldu

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Dünya genelinde yapılan bir araştırmada asgari ücret sıralamasında Türkiye'nin durumu belli oldu. Bu çalışma, ülkeler arasında asgari ücretlerin karşılaştırılmasını sağlayarak, Türkiye'nin ekonomik durumuna dair önemli bilgiler sunuyor.

Asgari ücret sıralamasında Türkiye'nin dünyadaki yeri belli oldu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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