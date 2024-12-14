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Asgari ücret için kritik tarih yaklaşıyor

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Çalışanların merakla beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin ne kadar olacağına dair tartışmalar devam ederken 16 Aralık pazartesi günü yapılacak ikinci toplantıda asgari ücretin netleşebileceği belirtiliyor.

Milyonlarca asgari ücretli, memur ve emeklinin gözü 2025 yılında alacağı maaş ve aylığı bekliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Asgari ücretli, emekli ve memur yeni yılda alacakları zammı merakla bekliyor. Asgari ücret zammı Asgari ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. İlk toplantısını 10 Aralık'ta gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantıyı ise 16 Aralık Pazartesi günü yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTISI NE ZAMAN?

İlk toplantının ardından gözler ikinci toplantı takvimine çevrildi. Komisyon ikinci toplantısını 16 Aralık'ta gerçekleştirecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret için kritik tarih yaklaşıyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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