Asgari ücret için ilk toplantı bugün saat 14.00'te! İşte masadaki zam senaryoları

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı. Komisyonun ilk toplantısı bugün yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçen hafta, işçi kesimini temsil eden Türk-İş ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) bugün saat 14.00'teki toplantıya davet etmişti.

ATALAY: SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM

Ancak görüşmeler komisyon yapısı tartışmasıyla başlıyor. İşçi tarafını temsil eden Türk-İş, komisyon yapısında değişiklik yapılmazsa toplantıya katılmayacağını açıklamıştı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, toplantıya katılıp katılmayacağına ilişkin soruya "Sözümün arkasındayım" yanıtını verdi.

Türk-İş komisyonda işveren ve hükümetin, işçi kesiminin itirazlarına rağmen karar alabilmesine karşı çıkıyor. Sendikanın geçen yıl asgari ücretin yüzde 30 artışla 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki göstermesinin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısıyla ilgili tartışmalar gündeme gelmişti.

Bunun üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işçi, işveren ve hükümetin 5'er üyeyle temsil edildiği komisyondaki hükümet temsilcisi sayısının 5'ten 1'e düşürülmesini önermişti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise taleplerine ilişkin önerilerin yazılı bir belgeyle sunulmasını beklediklerini söylemişti.

ERDOĞAN: ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALARINI BEKLİYORUM

Ankara'da, TİSK'in 29'uncu Olağan Genel Kurulu'nda işveren kesimine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan da asgari ücret tespitine ilişkin "Ellerini taşın altına koyma" çağrısı yaptı.

"İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim; kefenin cebi yok." diyen Erdoğan şöyle devam etmişti: "İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin adil olması bizim için vazgeçilmez. Bu ilişki sağlıklı bir zemine oturtulmadığında sömürü ve adaletsizliğe giden yol önümüzde açılacaktır. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerde baktığımız yer hak, adalet eksenindedir. Kimsenin mağdur olmadığı bir sistem hepimizin önceliğidir."

EKONOMİST SEYFETTİN ERDOĞAN, HABERLER.COM'A KONUŞTU

Haberler.com'a değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, "Yüzde 30 bandını geçecek bir oran beklemiyorum. Bu bandı geçen bir oran 2026 hedefleriyle örtüşmez. Asgari ücret uygulamasında daha çok gelecek döneme ilişkin enflasyon oranları dikkate alınır" ifadelerini kullandı.

AY SONUNA KADAR BELİRLENMESİ GEREKİYOR

Yasaya göre; 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin ayın sonuna kadar belirlenip duyurulması gerekiyor. Toplantı yeter sayısı için de 10 komisyon üyesinin katılması yeterli.

MEVCUT ASGARİ ÜCRETİN RAKAMLARI

Yeni asgari ücretin belirlenmesi öncesinde, halihazırda uygulanmakta olan asgari ücret rakamları şu şekilde:

Bir işçi için aylık brüt asgari ücret: 26 bin 5 lira 50 kuruş.

Kesintiler düştüğünde net asgari ücret: 22 bin 104 lira 67 kuruş.

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş olarak uygulanıyor.

Bu toplam maliyetin detayları ise şu kalemlerden oluşuyor:

Brüt asgari ücret: 26.005,50 TL

Sosyal güvenlik primi: 4.095,87 TL

İşveren işsizlik sigorta fonu: 520,11 TL

Komisyonun, önümüzdeki süreçte yapacağı toplantılarla yeni asgari ücreti tespit etmesi hedefleniyor.

İŞTE MASADAKİ ZAM SENARYOLARI

Toplantı öncesi 2026 yılı için farklı asgari ücret artış senaryoları da masada.

Buna göre:

- Yüzde 25 zam yapılması halinde net asgari ücretin 27 bin 630 lira olması öngörülüyor.

- Yüzde 27 zam senaryosunda net ücretin 28 bin 72 liraya yükselmesi bekleniyor.

- Yüzde 29 zam durumunda net asgari ücretin 28 bin 515 lira olması hesaplanıyor.

- Yüzde 31 zam uygulanması halinde net ücretin 28 bin 957 liraya çıkacağı tahmin ediliyor.

- Yüzde 32 zam senaryosunda net asgari ücretin 29 bin 178 lira seviyesine ulaşması öngörülüyor.

- Yüzde 33 zam yapılması durumunda ise net asgari ücretin 29 bin 399 lira olması bekleniyor.