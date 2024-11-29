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Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta

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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.

2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için bir araya gelecek olan İşçi, İşveren ve Hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık'ta gerçekleştirecek.

İLK TOPLANTI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINDA

İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak.

Asgari ücret belirlenirken birçok veri dikkate alınacak. Enflasyon ve geçinme endeksleri masada olacak. Belirlenecek ücret; kıdem tazminatı tabanı, işsizlik ödeneği, askerlik ve doğum borçlanması gibi kalemlere de etki edecek.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA 12 KURUŞ

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Asgari ücretteki artış, toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerindeki ücretler başta olmak üzere, tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip.

Asgari ücret, bu ücretle geçinen çalışanları doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da toplumun büyük bölümünü ilgilendiriyor. Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkiliyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMenderes akdag:

cok erken.30 aralik iyidir.vekillerin zam karari 4 5 saat asgeri ucretlinin 3 toplanti sonunda belli oluyo.ne kadar zor is

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Haber YorumlarıJokerAllame:

hesap vermeyenlerin hepsi hesap verecek zamanı var SABIR

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Haber YorumlarıJokerAllame:

kendilerine olsa bjr gece de yaşa yapar yürürlude koyarlar halkın üstünden geçinmeye devam edin bakalım

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Haber YorumlarıHakan Karakılıç:

23.005 tl heyecana gerek yok

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Haber YorumlarıKemal Aslan:

Kendilerine gelince 1 gunde zamn yapiyorlar asgari ucretliyi 1 ayda zar zor zam yapiyorlar...

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