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İşte asgari ücretin etkileyeceği maaşlar

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Asgari ücret tespit komisyonu aralık ayında toplantılarına başlayacak. 31 Aralık'a kadar yeni asgari ücret belli olacak. Yapılacak artış işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı tabanına da etki edecek. Memur ve emeklinin zammı ise 3 Ocak 2025'te belli olacak. Artış, sosyal destek ödemelerini de etkileyecek.

Asgari ücret görüşmelerinde son viraja girildi. Yaklaşık 7 milyon çalışanın 2025 yılında alacağı yeni ücret belli olacak. Asgari ücret birçok ödeme kalemine de etki edecek.

Asgari ücret, kıdem tazminatı tabanını, işsizlik ödeneğini, staj ücretlerini, genel sağlık sigortası primini, askerlik ve doğum borçlanması gibi birçok kalemi doğrudan etkileyecek.

Asgari ücretin artışıyla birlikte öncelikle kıdem tazminatının taban tutarı da artmış oluyor. İşsizlik ödeneği, sosyal güvenlik kurumuna ödenen primler artıyor. İsteğe bağlı sigorta primleri normal ödenen tüm primlerde artış oluyor. İdari para cezaları stajyer ücretleri de artıyor.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NELERİ ETKİLEYECEK?

Memur ve emeklisinin zammı da 3 Ocak 2025'te belli olacak. Böylece 2025 yılının ilk 6 ayı için artış oranı netlik kazanacak. Memur zammı sosyal destek ödemelerine de etki edecek. Aylıkları memurların maaşlarıyla birlikte belli olan evde bakım, 65 yaş aylığı ve engelli aylıklarındaki artış oranı da o gün belli olacak. Kıdem tazminatının tavan tutarı yani en yüksek tutarı da o gün belli olacak.

İşte asgari ücretin etkileyeceği maaşlar
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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