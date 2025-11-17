Haberler

ASELSAN, Sağlık Teknolojilerinde Rekor Sözleşme İmzaladı

ASELSAN, Sağlık Teknolojilerinde Rekor Sözleşme İmzaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ASELSAN, medikal görüntüleme sistemleri için 26 milyon 70 bin dolarlık sözleşme imzalayarak sağlık alanındaki en büyük ekonomik büyüklüğe sahip sözleşmeyi gerçekleştirdi. Şirket, askeri elektronik tecrübesini sağlık teknolojilerine aktarırken, yerli teknolojinin gelişimine destek veriyor.

Sağlık teknolojilerinde yerli ve milli çözümler geliştirmek için çalışmalar yapan ASELSAN, medikal görüntüleme sistemleriyle bu alanda bugüne kadarki ekonomik büyüklüğü en büyük sözleşmesini imzaladı.

ASELSAN, yurt içinde kullanıma yönelik medikal görüntüleme sistemlerinin tedariki kapsamında 26 milyon 70 bin dolarlık sözleşme imzaladı. Bu sözleşme, ASELSAN'ın sağlık alanında bugüne kadar imzaladığı ekonomik büyüklüğü en büyük sözleşme olarak dikkati çekiyor.

ASELSAN "teknolojinin çift amaçlı kullanımı" konusunda ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda askeri elektronik alanındaki bilgi ve tecrübesiyle sağlık teknolojilerine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Şirket, Türkiye'nin sağlık sistemlerinde yerli teknoloji geliştirme stratejisine, sahip olduğu yüksek teknoloji, tasarım/üretim altyapısı ve insan kaynaklarıyla destek veriyor.

Türkiye'nin yıllık tıbbi cihaz ithalatı 3 milyar dolar, bunun görüntüleme cihazları kısmı ise 500 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

Görüntüleme, mikro dalga, radar, elektro optik, güç elektroniği gibi askeri savunma teknolojilerinden gelen bilgi birikimi sağlık alanına taşıyan ASELSAN, "görüntüleme cihazları", "tanı, teşhis ve takip cihazları" ve "yaşam destek cihazları" ile sağlıktaki ana cihaz portföyünü oluşturdu.

ASELSAN'ın sağlık profesyonellerinin görüş ve önerileriyle tamamen milli imkanlarla geliştirdiği Mobil Dijital Röntgen Cihazı (ADR-M100), ilk kez Türkiye'nin köklü hastanelerinden Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde geçen yıl kullanıma alındı.

ASELSAN Mobil Dijital Röntgen cihazı, radyoloji ünitesine gidemeyecek ya da götürülmesi zor hastalar için kamu, üniversite, özel ve sahra hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinde, ameliyathanelerde, acil servislerde ve çeşitli kliniklerde kullanılabilen seyyar hareket edilebilen üst segment röntgen cihazı olarak tasarlandı.

Motorize hareket özelliği bulunan ADR-M100 Mobil Dijital Röntgen Cihazı, 32kW'lık güçle tüm vücutta çekim yapabiliyor.

CE sertifikasına sahip olan cihaz, ASELSAN'ın ilk medikal görüntüleme ürünü olarak dikkati çekiyor.

Cihaz, düşük dozlarla yüksek görüntü kabiliyeti elde edebiliyor, hareketli dikey ve yatay kolları sayesinde çok rahat bir şekilde yönlendirilebiliyor.

ASELSAN Mobil Röntgen Cihazı, acil çekim durumlarında sistem açılır açılmaz çekim yapmaya hazır hale gelmesi sayesinde görüntüler hızlıca alınabiliyor.

Kaynak: AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı

Meydan okumanın sonu kötü bitti
İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar geriledi

İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar düştü
Öğrenci yurdunda çalışan sarhoş bekçi ayağı pirinç kazanı içinde uyurken yakalandı

Sarhoş bekçi ayağı pirinç kazanı içinde uyurken yakalandı
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı

Yüksek maaş için bu tarihe dikkat! Cebe 78 bin lira daha fazla girecek
Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı

Meydan okumanın sonu kötü bitti
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
A Milli Takım'da son dakika değişikliği! Galatasaray'ın yıldızı çağrıldı

A Milli Takım'da son dakika değişikliği! Galatasaray'ın yıldızı çağrıldı
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Vietnam'da heyelan faciası: 6 ölü, 19 yaralı

Toprak kayması felakete yol açtı: 6 ölü, 19 yaralı
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
'Suçlular Avrupa'dan uçaklarla Türkiye'ye gönderiliyor' iddialarına DMM'den cevap

"Suçlular Avrupa'dan uçaklarla Türkiye'ye gönderiliyor" iddialarına DMM'den cevap
title