Haberler

"EYP avcısı" EFES Tatbikatı'nda tanıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'deki EFES-2026 tatbikatında, ASELSAN üretimi Elektronik Devreli EYP Düzenekleri Tespit ve Zararsız Hale Getirme Sistemi tanıtıldı. Yüksek Güçlü Elektromanyetik Dalga ile patlamadan etkisiz hale getiren otonom sistem, Nisan ayında TSK envanterine girdi.

İzmir'de düzenlenen EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında, ASELSAN tarafından üretilen ve TSK'nın envanterine giren Elektronik Dev­reli El Yapımı Patlayıcı (EYP) Düzenekleri Tespit ve Zararsız Hale Getirme Sistemi tanıtıldı.

Narlıdere ilçesindeki İstihkam Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda düzenlenen tanıtım faaliyetinde, görevli personel araç ve sisteme ilişkin bilgi verdi.

Aracın otonom kullanımını uygulamalı gösteren askeri personel, arazideki EYP düzeneğinin tespiti senaryosunu da gerçekleştirdi.

Araziye konulan EYP düzeneğinin bulunduğu alana gelen Elektronik Dev­reli EYP Düzenekleri Tespit ve Zararsız Hale Getirme Sisteminin bulunduğu araç, ilk olarak alandaki düzeneği tarama yaparak tespitini gerçekleştirdi.

Yüksek Güçlü Elektromanyetik Dalga (YGEM) yayarak düzeneği etkisiz hale getiren sistem, senaryo gereği bölgeye konulan bir dijital saatin üzerindeki etkisini de gösterdi.

Dalganın yayılmasıyla birlikte dijital saatin ekranındaki sayıların kaybolduğu, dalgaların durmasıyla birlikte saatin kendini formatlayıp yeniden çalışmaya başladığı görüldü.

Nisan ayında TSK envanterine giren sistem, hedefi fiziksel bir patlama yerine yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar yayarak ve hedefteki elektronik devrelere zarar vererek işlevsiz hale getiriyor.

Tehditlerin güvenli mesafeden etkisiz hale getirilmesi ve birliklerin harekat emniyetinin artırılması, yol ve güzergah emniyeti, konvoy güvenliği ve mayın, EYP tehdidine karşı yürütülen faaliyetlerde kullanılan sistem, otonom sistemi ve elektronik karıştırma özelliği ile de öne çıkıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı

Türkiye aleyhine çalışan uluslararası ajan ağı çökertildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Detayları Bakan Kurum açıkladı! Binalarda yeni dönem başlıyor

Binalarda yeni dönem başlıyor
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada

"2 günde yok ederiz” tehdidi sonrası savaş planı deşifre oldu
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka

Fazla konuşan dernek başkanına tek cümle etti, ortalık yıkıldı

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 10 milyon liralık altın kaptırdılar

86 ve 79 yaşındaki çiftin tüm serveti tek telefonla gitti
Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...

Yıldız isme yaptığı ahlaksız teklife bakın: Benimle...