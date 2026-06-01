Haberler

ASELSAN ile SSB arasında 845 milyon dolarlık güvenli haberleşme ve uydu sözleşmesi

ASELSAN ile SSB arasında 845 milyon dolarlık güvenli haberleşme ve uydu sözleşmesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında kamu güvenliği haberleşme sistemleri ile uydu ve uzay sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 845 milyon dolar değerinde sözleşmeler imzalandı. Teslimatların 2026 yılından itibaren başlayacağı bildirildi.

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında kamu güvenliği haberleşme sistemleri ile uydu ve uzay sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 845 milyon dolar tutarında sözleşmeler imzalandı. Sözleşmeler kapsamında teslimatların 2026 yılından itibaren gerçekleştirileceği bildirildi.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığı ile kamu güvenliği haberleşme ihtiyaçları ile uydu ve uzay sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 845 milyon dolar değerinde sözleşmeler imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, mevcut küresel çatışma ortamında daha da önem kazanan güvenli haberleşme altyapısının güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen sözleşmeler kapsamında teslimatların 2026 yılından itibaren başlayacağı belirtildi.

Milli haberleşme altyapısına katkı sağlayacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması amacıyla 1975 yılında kurulan ASELSAN'ın, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği telsizler, kriptolu haberleşme sistemleri, taktik saha iletişim çözümleri, uydu ve uzay tabanlı haberleşme projeleri ile kritik altyapılara yönelik güvenli ağ mimarileriyle alandaki faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

ÇELİKKUBBE'nin omurgasını oluşturacak

ASELSAN'ın haberleşme teknolojilerindeki birikiminin, Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi ÇELİKKUBBE mimarisinin de temel unsurlarından biri olacağı belirtilirken, geliştirilen haberleşme teknolojilerinin sistem bünyesindeki tüm unsurlar arasında anlık ve kesintisiz iletişim sağlayacağı ifade edildi.

Yeni nesil teknolojilerde çalışmalar sürüyor

Şirketin ayrıca alçak yörünge (LEO) haberleşme uyduları, askeri 5G haberleşme çözümleri, 6G haberleşme teknolojileri ve kuantum bilgi teknolojileri gibi geleceğin kritik teknolojileri üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler

Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran

Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan rakam
Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı

Faciada yaşananlar ortaya çıktı! Babanın yaptıkları yürek yakıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşındaki çocuk sokakta bacağından bıçaklandı

Hedefte 16 yaşındaki bir çocuk vardı! Sokak güpegündüz kana bulandı
İşte Osimhen'i isteyen takım! Çuvalla parayı verip alacaklar

Korkulan oldu! Tarihe geçerek gidiyor
İBB davası 9 gün aranın ardından yeniden başladı

İBB davası 9 gün aranın ardından yeniden başladı
Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi

Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi
TFF'den Dünya Kupası için radikal karar

Dünya Kupası için aldığı karar çok konuşulur
Burak Yılmaz Fransa yolcusu! Tarih yazdığı lige geri dönüyor

Bomba patladı! Tarih yazdığı takıma hoca olarak dönüyor

Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı

Buradan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı