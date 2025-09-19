ASELSAN Genel Müdürü Akyol, AA Teknoloji Masası'na konuk oldu (1)

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASELSAN'ın Oğulbey yerleşkesinin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferdeki en büyük savunma sanayisi yatırımı olduğunu belirterek, "Bu seviyeye gelmiş bir şirket ikinci 50 yılında dünyanın önemli şirketleri arasına adını altın harflerle yazdıracak." dedi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Etkinlik alanında düzenlenen AA Teknoloji Masası'na konuk olan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, TEKNOFEST'i geleceğin teminatı olarak gördüğünü belirtti. Akyol, özgüven sahibi, ne yapacağını ve nereye gideceğini bilen bir gençliğin yetiştiğini söyleyerek, ilginin giderek artmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

ASELSAN'ın 50. yılını kutladıklarını belirten Akyol, "50. yılımızda dünyanın sayılı tesislerinden biri olan Oğulbey'in temelini attık. Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı törenle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferdeki en büyük savunma sanayisi yatırımı oldu. (50 yıl önce) 4 kişilik bir ekipten bugün 13 bin kişiye ulaştık." diye konuştu.

Akyol, Türkiye'nin en çok mühendis çalıştıran şirketi olduklarına değinerek, "Avrupa'nın en değerli şirketlerinden biriyiz ve şu anda savunma elektroniği alanında neredeyse bütün alanlarda faaliyet gösterebiliyoruz. Hava savunma gibi en zor alanlardan birinde artık üretim ve teslimat yapar hale geldik. Sistemler sistemi ÇELİKKUBBE'yi tasarlayıp uygulayabilecek hale geldik." açıklamasında bulundu.

"ASELSAN'ın bugüne kadar 500'den fazla farklı ürünü envantere girdi"

ASELSAN'ın bugün Türkiye'nin en değerli markası haline geldiğine vurgu yapan Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'da ciddi bir başarıya sahibiz. Dünyanın 25 ülkesinde varlık gösteren ve her geçen gün büyüyen bir anlayışla yoluna devam eden bir şirketiz. Özellikle son 20 yıla ayrıca bir vurgu yapmak isterim. Bütün bu çalışmaların son 20 yıldaki ivmesi geçmişle kıyaslanmayacak şekilde arttı. 2004 yılında bu şirkette 2 bin kişi çalışıyordu. Kuruluştan 2004'e getirdiğimizde ciddi bir birikim elde edilmişti. Ama 2004'ten bugüne artık 13 bin kişiyiz. Yani 2 bin kişiden 13 bin kişiye geldik. O ivmelenme son yıllarda milletimizin ve devletimizin bu alandaki bilinçli ısrarlı politikalarının bir sonucu.

Özellikle 'Soğuk Savaştan' sonra Avrupa'nın birçok ülkesinin savunmaya yatırımı gereksiz gördüğü, terk ettiği, buralardan artık yavaş yavaş çıktığı bir dönemde biz kararlı bir şekilde ülke olarak buralara yatırım yaptık. Bugün o dönem o yatırımları yapmamış ülkelerin şimdi ne kadar büyük bir panikle hareket ettiğini görüyoruz. Biz o kararlı politikanın başta Cumhurbaşkanımızdan başlayarak ortaya konuluşunun ve milletimizin desteğinin aslında meyvelerini topluyoruz."

Akyol, ASELSAN'ın bugüne kadar 500'den fazla farklı ürününün envantere girdiğine değinerek "Bugüne kadar 2 milyondan fazla ürünü Türk ordumuza ve dünyadaki dost ve müttefiklere teslim etmiş bir şirketiz. Bu ürün portföyü ve geniş teknoloji gamıyla daha fazla üretmek, daha yeni yetkinlikler kazanmak bizim yol haritalarımızda olan şeyler." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın en büyük entegre hava savunma tesisi

ASELSAN'ın Oğulbey Yerleşkesi'nin 6 bin 500 dönüm büyüklüğünde olduğuna dikkati çeken Akyol, "1,5 milyar dolar yatırım değerinde Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük savunma yatırımını başlattık. Şu an hızlı bir şekilde faaliyetler yürüyor. Bu aynı zamanda Avrupa'nın en büyük entegre hava savunma tesisi. Bu da bize ÇELİKKUBBE'de ciddi bir imkan sağlayacak. Üretim kabiliyetini, test alanlarını, eğitim alanlarını, demo alanlarını bütün bunların tasarım merkezlerini adeta 2'ye 3'e 4'e katlayacak yatırımlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu ülkemize daha fazla imkan sunmaya, yeni yetkinlikler sunmaya yardım edeceği gibi ASELSAN'a finansal olarak da ciddi katkılar sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Her yıl dolar bazında yüzde 10 büyüyoruz"

Akyol, her yıl dolar bazında yüzde 10 büyüdüklerine dikkati çekerek, yaptıkları yatırımların TEKNOFEST kuşağına hayallerini gerçekleştirecekleri modern altyapıları sunacak tesisler olduğunu söyledi.

Hayata geçirdikleri yatırımın Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır bir yatırım olduğunu söyleyen Akyol, "Bu seviyeye gelmiş bir şirket ikinci 50 yılında dünyanın önemli şirketleri arasına adını altın harflerle yazdıracak." ifadesini kullandı.

Tank modernizasyonu, yeni radar teslimatı

Akyol, son dönemde kullanıma giren ürünlerine işaret ederek, "Dün Milli Savunma Bakanlığımız yeni modernize eden tankların envanterine alındığını açıklamıştı. ASELSAN'ın modernize ettiği tanklar. Envantere 10'dan fazla tank modernize ederek kazandırdık. Bugün biraz önce büyük bir radarımızın kabulü bitti. Ordumuza sevk ediliyor. Dolayısıyla gerçekten geniş bir ürün portföyüne sahibiz. Her yıl 30'u aşkın yeni ürün çıkarıyoruz. Bu önemli bir başarı. ASELFLIR 600'ü tören esnasında da gördünüz. 120 kilometrelerden Esenboğa Havalimanı'ndaki yerdeki uçakları teşhis edebilen bir kameradan bahsediyoruz." diye konuştu.

ASELSAN'ın dünyadaki gelişmeleri yakında takip ettiğini vurgulayan Akyol, bu analizler sonucunda entegre hava savunma sistemi ÇELİKKUBBE'nin gerekli olduğu sonucunda ulaşıldığını söyledi. Akyol, şunları kaydetti:

"2 yıl önce yaptığımız bu analizleri devletimiz ÇELİKKUBBE olarak isimlendirerek, sahip çıkarak projelendirmiş oldu. Paydaşlarımızla beraber yeni modern harp sahasının tehditlerine karşı ülkemizi, gök vatanımızı ve mavi vatanımızı emniyet altına alacak bu çalışmayı yürütüyoruz. Ama aynı zamanda taarruzi sistemlere ve insansız sistemlere de yatırım yapıyoruz. Bunların hepsine beraber sahip olduğumuzda ve bunu güçlü bir ordu ile buluşturduğumuzda, güçlü bir ekonomi ile desteklediğimizde bu coğrafyada huzur içinde, barış içinde yolumuza devam etmek mümkün olacak."

