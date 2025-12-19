ASELSAN'dan NATO üyesi ülkeye 410 milyon dolarlık ihracat

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yeni ihracat sözleşmesini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN, NATO üyesi olan bir müşterisi ile Elektronik Harp Sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 410 Milyon ABD Doları olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır." denildi.

Anlaşma töreni Polonya basınında da geniş yer tuttu.