ASELSAN'dan NATO üyesi ülkeye 410 milyon dolarlık ihracat

Elektronik harp sistemlerinin doğrudan satışı için ASELSAN ile Polonya arasında 410 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yeni ihracat sözleşmesini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN, NATO üyesi olan bir müşterisi ile Elektronik Harp Sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 410 Milyon ABD Doları olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır." denildi.

Anlaşma töreni Polonya basınında da geniş yer tuttu.

İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKARAYEL:

128 milyar dolara karşı devede kulak gibi kaliyor.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıA B:

Böyle güzel haberler bekliyoruz işte ekonomimiz şahlansın

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

