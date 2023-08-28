ASELSAN, 35,6 milyon dolarlık TOLUN güdümlü mühimmat ihracat sözleşmesi imzaladı

ASELSAN, uluslararası bir müşterisi için Baykar ile Akıncı platformlarında kullanılmak üzere 35 milyon 580 bin dolarlık TOLUN güdümlü mühimmat ihracat sözleşmesi imzaladı.