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Artvin Valisi Ergün, TSO Başkanı Kurt'u Ziyaret Etti

Artvin Valisi Ergün, TSO Başkanı Kurt'u Ziyaret Etti
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Artvin Valisi Turan Ergün, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt ile bir araya gelerek, ticaret ve sanayi potansiyelini ve istihdam fırsatlarını değerlendirdi.

Artvin Valisi Turan Ergün, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Seçkin Kurt'u ziyaret etti.

Kurt ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet eden Ergün, daha sonra Artvin Ticaret ve Sanayi Odası 2025 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, Artvin'in ticaret ve sanayi potansiyeli ele alındı, istihdam ve yatırım fırsatlarının artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Ekonomi
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