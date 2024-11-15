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Artvin'de Deriner Barajı'nda İlk Su Ürünleri Hasadı Yapıldı

Artvin'de Deriner Barajı'nda İlk Su Ürünleri Hasadı Yapıldı
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Artvin'de Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olan Deriner Barajı'nda ilk su ürünleri hasadı gerçekleştirildi. Vali Turan Ergün, su ürünleri sektörünün Artvin için büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde temelden 249 metre gövde yüksekliğiyle Yusufeli Barajı'ndan sonra Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olan Deriner Barajı'nda ilk su ürünleri hasadı yapıldı.

Girişimci Eray Şeker'in devlet desteğiyle baraj gölünün Kalburlu mevkisinde kurduğu balık üretim çiftliğindeki hasat, Vali Turan Ergün, İl Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tekneyle açılarak kafeslerde yemleme yapan Vali Ergün, baraj gölündeki ilk balık hasadını gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Dünyada gıdanın öneminin her zamankinden daha çok arttığını belirten Ergün, gıda arz talebi içinde su ürünlerinin önemli yere sahip olduğunu kaydetti.

Ergün, su ürünleri sektörünün hızla büyüdüğüne işaret ederek, Artvin'in deniz ve barajlarıyla su ürünleri yetiştiriciliği açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Barajların enerji üretiminin yanı sıra su ürünleri yetiştiriciliği için de kullanıldığını aktaran Ergün, "Su ürünleri yetiştiriciliği ilimizde ilk Borçka Barajı'nda başladı. Yıllık 41 bin tonu geçen üretim boyutuna ulaştık. Yıllık ekonomik değeri de 2,9 milyar lira civarında ilimizdeki su ürünleri üretimimiz." dedi.

Deriner Barajı'ndaki ilk hasattan beklentinin 35 milyon lira olduğunu dile getiren Ergün, "Deriner Barajı'ndan yılda 1,4 milyar liralık su ürünleri üretimi bekliyoruz. Artvin bu açıdan hem Türkiye'de hem de dünyada önemli bir üretim merkezi." değerlendirmesini yaptı.

Su ürünleri mühendisi Eray Şeker, 22 yıllık sektör deneyimin ardından devlet desteğiyle balık üretimine başladığını belirtti.

Deriner Barajı'nda balık yetiştiren ilk girişimci olduğunu ifade eden Şeker, "Deriner Barajı, su ürünlerinin sürdürülebilirliği noktasında çok kıymetli bir baraj. 24 kafesimiz var. Tesisimiz yıllık 500 ton üretim kapasiteli. Türkiye'nin çeşitli yerlerine balık gönderiyoruz. İlk hasadımızdan 100 ton civarında rekolte bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Ekonomi
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