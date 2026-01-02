Haberler

Artık kodu bile belli! Dev içecek firması borsaya giriyor

Güncelleme:
SPK onayıyla halka arz süreci başlayan Meysu Gıda, 5-6-7 Ocak 2026'da 7,50 TL fiyattan talep toplayacak ve Borsa İstanbul'da MEYSU koduyla işlem görecek. Toplam 175 milyon TL nominal değerli payın halka arz edilmesiyle halka açıklık oranının yüzde 20,11'e yükselmesi bekleniyor.

SPK onayını alan Meysu Gıda'nın halka arz süreci resmen başladı. Şirketin talep toplama tarihleri 5-6-7 Ocak 2026 olarak açıklanırken, halka arz fiyatı 7,50 TL, toplam arz edilecek pay miktarı ise 175 milyon TL nominal değer olarak duyuruldu.

SERMAYEYİ 870 MİLYON TL'YE YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYOR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onay verdiği halka arz kapsamında Meysu Gıda, çıkarılmış sermayesini 750 milyon TL'den 870 milyon TL'ye yükseltmeyi hedefliyor. Halka arzda sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek 120 milyon TL nominal değerli B grubu paylar ile mevcut ortak Gülsan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait 55 milyon TL nominal değerli B grubu paylar yatırımcılara sunulacak. Böylece toplamda 175 milyon TL nominal değerli B grubu pay halka arz edilecek.

BORSA İSTANBUL'DA "MEYSU" KODUYLA İŞLEM GÖRECEK

Talep toplama işlemlerinin 5-6-7 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacağı belirtilirken, şirket paylarının Borsa İstanbul'da "MEYSU" koduyla işlem göreceği kaydedildi. Halka arz fiyatı ise 7,50 TL olarak belirlendi.

Dağıtım oranlarına göre halka arz edilecek payların yüzde 45'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 45'i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10'u yüksek başvurulu yatırımcılara tahsis edilecek.

HALKA AÇIKLIK ORANI YÜZDE 20,11 SEVİYESİNDE OLACAK

Halka arzın tamamlanmasının ardından Meysu Gıda'nın halka açıklık oranının yüzde 20,11 seviyesine ulaşması bekleniyor. Sermaye artırımı yoluyla şirketin 900 milyon TL brüt gelir elde etmesi öngörülürken, ortak satışı da dahil edildiğinde toplam brüt halka arz büyüklüğünün 1 milyar 312 milyon 500 bin TL olması bekleniyor.

Şirket, halka arzdan sağlanacak fonun yüzde 40-50'sini kapasite ve verimlilik artırıcı yatırımlarda, yüzde 50-60'ını ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planladığını açıkladı.

Yorumlar (1)

Mengele:

