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Artık kemiği bile para ediyor

Ekonomi Haberleri

Artık kemiği bile para ediyor

Eskiden kasaplar tarafından isteyene ücretsiz olarak verilen kemikler, şimdilerde kasaplarda kilosu 15, marketlerde ise kilosu 50 liraya varan fiyatlardan alıcı buluyor.

Eskiden kasaplar tarafından isteyene ücretsiz olarak verilen kemikler, şimdilerde kasaplarda kilosu 15, marketlerde ise kilosu 50 liraya varan fiyatlardan alıcı buluyor.

Yüzyıllardır küçükbaş ve büyükbaş hayvanların etinden, sütünden, derisinden, peynirinden, yağından ve sakatatından ücret karşılığı fayda sağlanırken vitamin deposu olan ilikli kemikler ise isteyene ücretsiz verilir ya da sokak köpeklerine atılırdı. Ancak son günlerde etin değerlenmesinden dolayı kemiklerde ücret karşılığı satılmaya başlandı. Kemiklerin kilosunun kasapta 15 liradan, markette ise 50 liraya varan fiyatlardan satıldığı öğrenildi.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, etin aşırı değerlenmesinden sonra özellikle kışın hastalıklara iyi gelmesinden dolayı vitamin deposu olan ilikli kemiklere de rağbet olduğunu bu nedenle kasaplarda kilosu 15 liraya marketlerde ise kilosu 50 liraya varan fiyatlardan satıldığını söyledi. Yağmur, "Daha önce bu kemikler ücretsizdi. Hala çoğu kasap ücretsiz veriyor. Ama maketler bu kemikleri stoklayıp 50 liraya satıyor. Özellikle kışın çorbaya konan ilikli kemikler hastalıklara birebir iyi geldiği için tercih ediliyor. Ancak buna rağmen kemiklerin ücretsiz olması gerekir" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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