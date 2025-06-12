Artar Tekstil'den Dünya Çapında Prestijli İş Birliği: Alfa Romeo'nun Global Tekstil Tedarikçisi Oldu

Artar Tekstil'den Dünya Çapında Prestijli İş Birliği: Alfa Romeo'nun Global Tekstil Tedarikçisi Oldu
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Kurumsal tekstil alanındaki 30 yıllık deneyimiyle sektörde öne çıkan Artar Tekstil, dünyanın köklü otomotiv markalarından Alfa Romeo ile önemli bir iş birliğine imza attı. Bu anlaşma kapsamında, Alfa Romeo'nun tüm dünya genelindeki tekstil ürünleri artık Artar Tekstil tarafından üretilecek.

Yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası pazarda da yüksek kalite ve özel üretim gücüyle öne çıkan Artar Tekstil, bu iş birliğiyle küresel arenada gücünü bir kez daha kanıtlamış oldu. Şirket, kurumsal tekstildeki uzmanlığını ve tasarım odaklı üretim yaklaşımını, Alfa Romeo'nun prestijli marka kimliğiyle buluşturarak fark yaratmayı hedefliyor.

Artar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Artar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu iş birliği, yalnızca Artar Tekstil için değil, Türk tekstil sektörü adına da büyük bir gurur kaynağı. Yüksek kalite standartlarımız, zamanında teslimat gücümüz ve tasarıma verdiğimiz önemle Alfa Romeo gibi dünya devi bir markanın güvenini kazanmak bizim için çok değerli. Ülkemize katma değer yaratacak bu tarz projelere imza atmaya devam edeceğiz."

Türkiye'nin tekstil alanındaki yetkinliğini küresel ölçekte temsil eden bu stratejik ortaklık, aynı zamanda Made in Turkey etiketinin uluslararası pazardaki prestijine de katkı sağlayacak.

Artar Tekstil'den Dünya Çapında Prestijli İş Birliği: Alfa Romeo'nun Global Tekstil Tedarikçisi Oldu

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Ekonomi
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