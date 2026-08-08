Arsuz'da Balık Hasadına Kaymakam Katılımı: 16 Bin Ton Üretim İhracata Gidiyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Kaymakam Fatih Eroğlu, balık hasadına katılarak üretim faaliyetlerini yerinde inceledi. Arsuz'da üretilen yaklaşık 16 bin ton çipura ve levreğin büyük bölümünün Avrupa ülkelerine ihraç edildiği belirtildi.

Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Pirinçlik Mahallesi açıklarında gerçekleştirilen balık hasadına katılarak çalışmaları yerinde takip etti. Kaymakam Eroğlu; işletme sahibi Orhan Ünçel, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Yılmaz ve kurum personelinden hasat süreci, üretim kapasitesi ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Yetkililer, işletmenin 630 bin metrekarelik deniz üretim alanında yılda 12 ila 13 bin ton çipura ve levrek üretimi gerçekleştirdiğini, üretilen balıkların büyük bölümünün başta İtalya, İspanya ve Portekiz olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini aktardı.

Arsuz'da faaliyet gösteren iki su ürünleri yetiştiriciliği tesisinin ise toplam 730 bin metrekare deniz üretim alanında yıllık yaklaşık 16 bin ton çipura ve levrek üretimiyle ülke ekonomisine ve su ürünleri ihracatına katkı sunduğu ifade edildi.

Kaymakam Fatih Eroğlu, su ürünleri yetiştiriciliğinin Arsuz'un üretim gücünü artıran, istihdam oluşturan ve ihracata değer katan stratejik bir sektör olduğunu belirterek üreticilere bereketli ve başarılı bir üretim sezonu diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı