Arsin Foşa Fındığı Hasadı İçin Tören Düzenlendi

Trabzon'un Arsin ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli "Arsin Foşa fındığı" hasadı dolayısıyla tören düzenlendi.

Şenkaya Mahallesi'ndeki törende konuşan AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, yeni sezonun üreticiler için hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

Foşa fındığının marka değerinin yüksek olduğuna değinen Koç, kamu ve iş dünyasının, çiftçinin emeğinin karşılığını alması için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin ise Foşa fındığının ilçenin en kıymetli ürünleri arasında yer aldığını belirterek, "Sahip olduğu coğrafi işaret, bu niteliğin ve özgünlüğün kurumsal bir ifadesidir. Ancak biz biliyoruz ki bir ürünün kıymeti yalnızca tesciliyle değil, ona yüklenen değerle, verilen emekle ve sağlanan katkıyla ölçülür." diye konuştu.

Bilgin, coğrafi işaretli fındığı ekonomik değeri yüksek marka ürün haline getirmek istediklerine işaret ederek, "Bu doğrultuda üreticimizin emeğini katma değere dönüştürecek her adımı destekliyor, fındığımızın tanıtımı, işlenmesi ve pazarlanması konusunda tüm imkanlarımızla çalışıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından üreticiler ve protokol üyeleri, tören alanındaki fındık bahçesinde yeni sezonun ilk hasadını yaptı.

Törene, Araklı Kaymakamı Mehmet Ali Uzun, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Ali Fuat Ceylan, Tarım ve Orman İl Müdürü İsa Kaplan, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar, ilçe ziraat odaları başkanları ile üreticiler katıldı.