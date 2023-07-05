Türkiye'de bal üretiminin en fazla yapıldığı Ordu'da ana arı üretimi devam ediyor. Hava muhalefeti nedeniyle üretim düşerken, bir ana arı ise 200 TL'den satılıyor. Ana arılar, arı kolonilerinin devamını sağlayarak bal üretiminde önemli bir rol oynuyor.

- Arıların kraliçesi: 200 TL'den satılıyor

ORDU - Türkiye'de bal üretiminin en fazla yapıldığı il olan Ordu'da ana arı üretimi devam ediyor. Bu yıl hava muhalefeti nedeniyle üretim düşerken, bir ana arı ise 200 TL'den satılıyor.

Türkiye'de en fazla arıcılık yapılan ve bal üretiminde ilk sırada yer alan Ordu'da, ana arı olarak adlandırılan kraliçe arıların da üretimi devam ediyor. Arı kolonilerindeki artış ve arıcıların artık zamandan ve verimden kazanmak adına geçmişe göre daha çok hazır satın almayı tercih ettikleri kraliçe arıların üretimi ise her bir arı için yaklaşık bir ay sürüyor, toplamda 6 ay boyunca üretim sürüyor.

Üretimdeki verimlilik ana arıdan kaynaklanıyor

Kraliçe arı olarak bilinen ana arı, koloniyi ayakta tutarak, arı neslinin devamını sağladığı gibi, bir arı kovanının da annesi oluyor ve işçi arıların kovan içindeki etkinliği de ona bağlı olarak değişiyor. Ana arı kovan içerisinde hareketli ve üretken ise diğer işçi arılar da ona bakarak daha fazla çalışıyor ve doğadan daha fazla bal getirmek için çabalıyor.

"Bu sezon hava muhalefeti etkiledi, talep azaldı"

Ordu'da yaklaşık 15 yıldır ana arı üretimi yapan 35 yaşındaki Ömür Kılıç, "Larva transfer yöntemi ile ana arı üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz ana arıları çiftleştirip, çiftleşmiş ve yumurtlamış bir şekilde satışını gerçekleştiriyoruz. Bir ana arının satışa hazır hale gelmesi bir ay, sezonu ise 5-6 ay kadar sürüyor. Geçen yıllara göre düşük, bu sene hava muhalefeti dolayısıyla maliyetler nedeniyle talep azaldı" dedi.

"Ana arı olmazsa koloni biter"

Arıcılık sektöründe ana arının önemli olduğunu söyleyen Kılıç, "Yaptığımız iş zahmetli, ana arı üretimi kolay değil. Ana arı fiyatını bu yıl 200 TL olarak belirledik. Hava muhalefeti bizi biraz etkiledi ve geçen yıllara göre üretim daha az. Ana arı olmazsa arı kolonisi biter. Şimdiye kadar 2 bin 500 tane ana arı üretimi yapıp satışını gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.