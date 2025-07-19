Ardahan'da Küçükbaş Hayvancılık İçin Yeni Projeler

Ardahan'da Küçükbaş Hayvancılık İçin Yeni Projeler
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Ardahan'da Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesini sürdürerek küçükbaş hayvancılığı destekliyor. Proje kapsamında Ziraat Bankası ile protokol imzalanarak 1.200.000 TL'ye kadar kredi sağlanacak.

Ardahan'da Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen projelerle üretim desteklenmeye devam ediyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası işbirliğinde, küçükbaş hayvancılığını desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin Ardahan'da bu yılda sürdürülmesi amacıyla Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz ve Ziraat Bankası Müdürü Hüseyin Yaslıkaya'nın katılımıyla protokol imzalandı.

Proje hakkında bilgi veren Vali Çiçek, "Bugün, bölgemiz tarım ve hayvancılığına önemli katkıları olacağına yürekten inandığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımızın "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında Ziraat Bankası ile bir kez daha protokol imzalıyoruz. İlk kez 2020 yılında uygulanan ve oldukça verim aldığımız projeyle bugüne kadar 100 üreticimize 19.043 adet küçükbaş hayvan için toplamda 14.757.500 TL kredi kullandırıldı. 2020 yılında 99 bin adet olan küçükbaş hayvan sayımız, bu tarz destekler ve krediler sayesinde 2025 yılında 172 bine ulaştı. 2025 yılında da devam ettireceğimiz bu proje kapsamında şu ana kadar 177 başvuru alınmış olup, değerlendirme süreci devam etmektedir. 600.000 TL olan proje limiti de bugün imzaladığımız protokol ile 1.200.000 TL'ye yükseltilmiştir. Tüm bu projelerle ilimizde faaliyet gösteren küçükbaş hayvancılık işletmelerinin kapasitelerinin arttırılması, yöreye özgü koyun ırklarıyla bölgesel kalkınmanın sağlanması ve ülkemiz küçükbaş hayvan varlığının arttırılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir." dedi.

Vali Çiçek ayrıca, projeden faydalanmak isteyen vatandaşların Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ardahan Ziraat Bankası Şube Müdürlüklerinden detaylı bilgi alabileceklerini belirtti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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