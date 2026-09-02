Haberler

Ardahan'da Hasat Mesaisi: Kışlık Otlar İçin Yoğun Çalışma

Ardahan'da Hasat Mesaisi: Kışlık Otlar İçin Yoğun Çalışma
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'da hasat dönemiyle birlikte çiftçilerin yoğun mesaisi sürüyor. Geniş çayır ve mera alanlarında yapılan biçim çalışmalarının ardından otlar balyalanıyor, traktörlere yüklenerek depolanıyor. Bu yılki yağışlar ot verimini artırırken, dronla çekilen görüntüler bölgedeki tarımsal üretimin yoğunluğunu gözler önüne serdi.

Ardahan'da tarım arazilerinde hasat dönemiyle birlikte çiftçilerin yoğun mesaisi de hız kazandı. Günün erken saatlerinde meraların yolunu tutan üreticiler, traktör ve tarım makineleriyle biçim çalışmalarını sürdürüyor. Hasadın ardından gerçekleştirilen balya yükleme işlemleri de üreticilerin yoğun çalışmalarıyla devam ediyor.

Türkiye'de hayvancılık açısından önemli merkezlerden Ardahan'daki köylerde, hayvanlar için kışlık otların biçimine başlandı. Çayır ve mera alanlarının geniş olduğu kentte, tarım ve hayvancılık faaliyetleri en önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Yaklaşık 360 bin büyükbaş, 210 bin küçükbaş hayvanı ile hayvancılığın önemli merkezlerinden Ardahan'da, son günlerde etkili olan yağışlar da bir önceki yıla oranla ot verimini artırdı.

Köylüler meralarda Hasat sürecinde biçim işleminin tamamlanmasının ardından merada kalan otları balya makineleriyle toplayarak balya haline getiriliyor. Hazırlanan balyalar ise traktörlere yüklenerek depolanmak veya hayvancılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere taşınıyor.

Havadan çekilen görüntülerde, geniş tarım arazilerinde traktörlerin ve tarım makinelerinin aralıksız çalıştığı görüldü. Ardahan ovasında bulunan meraların farklı noktalarında devam eden çalışmalar, bölgedeki tarımsal üretimin yoğunluğunu da gözler önüne serdi.

Balya haline getirilen ürünler traktör römorklarına yüklenirken, bazı üreticiler ise balyaları meralardan depolama alanlarına taşıyor. Özellikle hayvancılıkla uğraşan çiftçiler için balyaların kış aylarında önemli bir yem kaynağı oluşturması nedeniyle bu çalışmalar büyük önem taşıyor.

Dron ile kaydedilen görüntüler, tarımın yalnızca meradaki üretimden ibaret olmadığını; biçim, balyalama, yükleme ve taşıma gibi birbirini takip eden yoğun bir emeği de beraberinde getirdiğini ortaya koydu.

Çiftçilerin alın teriyle yürüttüğü çalışmalar, kırsal bölgelerde tarımsal üretimin devamlılığını sağlarken, hasat sezonunun hareketliliği de havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı! 10 kişi kayıp

Marmara'da iki Türk gemisi çarpıştı! Çok sayıda kayıp var
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan'dan 3 ismin iadesini istedi

Bakan Gürlek masaya listeyi koydu! 3 ismi açık açık istedi
ABD düğün evini kana buladı, İran'dan jet misilleme geldi

Savaşta korkulan oldu! Düğün evi kana bulandı, misilleme gecikmedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren karar! Artık ücret alınamayacak

Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren karar! Artık ücret alınamayacak
Dişçi randevusuna giderken yıldırım çarptı! Sonrası şaşkına çevirdi

Şemsiyesiyle yürüyordu! Bir anda olanlara kendisi bile inanamadı
İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkat çekti

İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkat çekti
'Belaruslu kadınlarla fuhuş' skandalı soruldu! İdris Naim Şahin'den çarpıcı yanıt

"Belaruslu kadınlarla fuhuş" skandalı soruldu! Bir itirafı bomba
Dördüncü kez anne olan ünlü şarkıcı Atiye’nin kızının ismini duyanlar şaşırdı

4. kez anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu! Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu

Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu