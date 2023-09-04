Ardahan'da Ekonomik Sıkıntılar İkinci El Elbise Satışını Artırıyor

UĞUR İSTANBULLU/ÖZKAN KARAKAYA

Ardahan'da ikinci el elbise satan Yadigar Çoban, "3 yıldır satış yapıyorum ve insanlar zorlandığı için bizden gelip alıyorlar ama bizden de ikinci el elbise alırken bile zorlanıyorlar. Ben bunları satmazsam geçinemiyorum, aldığım 7 bin 500 lira ve ben 25 yıl Bağ-Kur ödedim ve aldığım 7 bin 500 lira. Mümkün değil yetmez, ben 70 yaşındayım ve geçinemiyorum pazarda da eşimle beraber çalışmaktayım" dedi.

Ardahan'da son üç yıl öncesine kadar ikinci el elbise satışının olmadığını ancak şimdilerde ekonomik sıkıntılar nedeniyle ikinci el kıyafet satışının başladığını söyleyen Yadigar Çoban, 7 bin 500 lira emekli aylığı ile geçinemediğini belirterek, ikinci el elbise satışı yaptığını söyledi.

"VATANDAŞIN EKONOMİK DURUMU O KADAR KÖTÜ Kİ BİZDEN İKİNCİ EL ELBİSE ALIRKEN BİLE ZORLANIYOR"

Son zamanlarda yaşanan ekonomik zorluklar neticesinde büyük şehirlerde görülen ikinci el kıyafet satışı, Ardahan'da da uygulamaya geçti. Ardahan'da ikinci el giysi satışı yapan Yadigar Çoban şöyle konuştu:

"İşte bakın burada gördüğünüz ikinci el elbiseleri satıyorum. İnsanların gücü ancak ikinci el elbiseye yetiyor ve son iki, üç yıldır. Burada giysi tarzında ürünler var ve vatandaşlar elbise alırken zorlandıkları için bize gelip ikinci el elbiseleri alıyorlar. Vatandaşın durumu iyi olsa, alım gücü yüksek olsa vatandaş gelir de burada gördüğünüz aylarca, yıllarca başkası tarafından giyilmiş elbiseleri alır mı? Hayır tabii almaz, demek ki insanların ekonomik durumları iyi değil.

"70 YAŞINDAYIM, GEÇİNEMEDİĞİM İÇİN PAZARDA İKİNCİ EL ELBİSE SATIYORUM"

Ardahan'da 3 yıldır satış yapıyorum ve insanlar zorlandığı için bizden gelip alıyorlar ama bizden de ikinci el elbise alırken bile zorlanıyorlar insanlar. Ben bunları satmazsam geçinemiyorum, aldığım 7 bin 500 lira ve ben 25 yıl Bağ-Kur ödedim ve aldığım 7 bin 500 lira. Mümkün değil yetmez, bakın neler yapıyorum ve ben 70 yaşındayım ve geçinemiyorum pazarda da eşimle beraber çalışmaktayım."