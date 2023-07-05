Yenilenebilir enerji alanında önemli bir yatırımı hayata geçiren Arçelik, güneş paneli üretimine başlıyor.

Arçelik Güneş Paneli Üretim Tesisi Lansmanı, Arçelik Beylikdüzü Kampüsü'nde yapıldı.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, buradaki konuşmasında, Arçelik'in sektörde sürdürülebilirlik alanında kapsamlı faaliyetleri bulunan bir şirket olduğunu söyledi.

Ebiçlioğlu, 10 milyon avro yatırımla hayata geçirilen güneş paneli üretim tesisinin şirketin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Türkiye'nin güneş enerjisine erişebilme kabiliyeti açısından ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğunu dile getiren Ebiçlioğlu, "Arçelik'in bu alanda adım atması Türkiye'de hızlı bir dönüşüm yaşanmasına da katkı sağlayacak. Arçelik'in, yaklaşık 3 bin bayilik teşkilatı ve Türkiye'nin hemen hemen tüm ilçelerine erişebilme kabiliyetiyle bu alanda önemli bir farkındalık yaratacağını düşünüyoruz. Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımların hızla üst seviyelere ulaşacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Ebiçlioğlu, "Arçelik'in nihai tüketiciye ulaşabilme kabiliyetinin ekstra avantajını önümüzdeki dönemde daha fazla göreceğimizi düşünüyorum. Hiç beklemediğimiz alanlarda aslında küçük-orta ölçekli işletmelerin bu ürünleri kullanma konusunda arzu ve iştahına yanıt verebileceğinizi düşünüyorum. Nihai tüketicilerimizin bu alandaki yaratıcı önerilerinin hayata geçirilmesi konusunda bayilerimizin çok kıymetli çalışmalara katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu yönüyle bakınca bizim bu inisiyatifimizin yalnızca ülkemiz için değil, faaliyette bulunduğumuz tüm coğrafyalarda kıymetli bir inisiyatif olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu alanda Avrupa pazarının önemine dikkati çeken Ebiçlioğlu, şirket olarak Avrupa Birliği'nin (AB) Yeşil Mutabakat kapsamında 2030 ve 2050 hedefleri gibi gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve buna uygun adımlar attıklarını belirtti.

Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız da şirket olarak sürdürülebilirlik ve dijitalleşmenin olmazsa olmaz iki odak noktaları olduğunu söyledi.

Bayız, buradan hareketle enerji verimli ürün üretimine önem verdiklerini belirterek, "Ürünlerin bu enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarından alması da çok kritik. O yüzden bizim nihai hedefimiz, net sıfır emisyonlu evlere doğru yönelmek ve uçtan uca bu hizmeti vermek. Bunun arkasındaki en önemli komponentlerden biri de yenilenebilir enerji kaynağını evin içine sağlamanız." diye konuştu.

Güneş paneli sektöründe teknolojinin çok hızlı geliştiğini dile getiren Bayız, Arçelik'in AR-GE gücüyle bu alanda en son teknolojileri takip ettiğini söyledi.

10 milyon avroyu aşan yatırım

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer de Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları ve yol haritasına işaret ederek, "Arçelik ailesi olarak Türkiye'nin bu büyüme planına, güneş enerjisinde dünyanın sayılı ülkelerinden biri olma hayaline katkıda bulunmak üzere yola çıktık. 10 milyon avroyu geçen yatırımımızla, sene sonu yakalayacağımız 1 milyon adetlik üretim kapasitemizle güneş enerjisi sektörüne girdik." dedi.

Dinçer, Arçelik'in mühendislik ve AR-GE gücünün yanı sıra iş modeliyle de farklılaştığını belirterek, "Tüketici Arçelik'e gelerek tek bir noktadan solar paneli hizmeti alabilecek. Bildiğiniz üzere 3 bine yakın bayimiz tüm Türkiye'nin illeri ve ilçelerinde aktif olarak çalışmakta. Bu kurduğumuz sistem ve altyapıyla solar hizmetinde de var olacağız." diye konuştu.

Yerlilik oranını daha da artırmayı hedeflediklerini söyleyen Dinçer, "Yol haritamızı, tüm AR-GE gücümüzü bunun üzerine kurduk. Bu konuda lider bir marka olarak yalnızca Türkiye'de değil, özellikle Güney Avrupa olmak üzere aktif bir yol haritamız mevcut." ifadesini kullandı.

Dinçer, iç talebe öncelik verdiklerini vurgulayarak, "Türkiye'de talep oldukça yüksek. Öncelikle Türkiye'deki talebi karşılamaya odaklanıyoruz. Ancak dünyanın her yerinde altyapımız mevcut. Bunu kullanarak Güney Avrupa'dan başlayarak güneş paneli konusunda da bir başarı hikayesi yazmak istiyoruz." dedi.

Test üretimi deprem bölgesindeki konteyner kentlere yönelik

Toplam 11 bin metrekarelik alanda yer alan tesis, 38 farklı istasyon 29 makina ile yıllık 550 bin panel üretim kapasitesine sahip. Kapasite artışı yatırımıyla yıllık üretim kapasitesinin iki katına çıkarılması planlanıyor.

Arçelik, 12 yıl ürün ve 25 yılda minimum yüzde 83 lineer performans garantisine sahip 550 vatlık panellerinin kurulumundan, gerekli izinlerin alınması ve bakım hizmetlerine kadar kapsamlı bir hizmet sunacak.

Test üretimine başlayan Beylikdüzü işletmesinden çıkan ilk ürünlerin kurulumunu, deprem bölgesindeki Koç Topluluğu şirketlerinin desteğiyle kurulan konteyner kentlere yapan şirket, elektrik ihtiyacının bir kısmının karşılanmasına da destek olmayı hedefliyor.