Arçelik, 70'inci yılını üretim, sürdürülebilirlik ve teknoloji verileriyle kutladı

Arçelik, şirketin üretim, teknoloji ve AR-GE alanlarındaki çalışmalarını ve küresel ölçekteki faaliyetlerini 70'inci kuruluş yıl dönümüne özel düzenlediği etkinlikte paylaştı.

Etkinlik, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer'in ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Arçelik, 1955'te İstanbul'da başlayan yolculuğunu bugün 13 ülkede 45 üretim tesisiyle sürdürüyor. Avrupa, Güney Asya, Orta Doğu ve Afrika'ya yayılan bu yapı, Arçelik'in küresel teknoloji şirketi kimliğini pekiştiriyor. Bugüne kadar 560 milyondan fazla ürün üreten şirket, yalnızca 6 ana ürün grubunda gerçekleştirdiği 375 milyon adet beyaz eşya üretimiyle dikkati çekiyor.

Şirketin yalnızca bulaşık makineleriyle elde ettiği su tasarrufu 6,5 Sapanca Gölü hacmine eşit seviyeye ulaştı. Üretimde sağlanan 2,77 milyon metreküplük su verimliliği ise yaklaşık 13 milyon kişinin günlük ihtiyacını karşılayabilecek büyüklüğe erişti.

2010'dan bu yana 1,75 milyon elektronik atığı kendi tesislerinde dönüştürürken, yeşil teknolojilerde en çok patent başvurusu yapan Türk şirketi ünvanını da elinde bulunduran Arçelik, Avrupa Patent Ofisi'ne yapılan uluslararası başvurular bakımından, Türkiye sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

Arçelik'in FutureBright Group ile gerçekleştirdiği araştırmalara göre, her 10 tüketiciden 8'i şirketi "güvenilir marka" olarak tanımlıyor. Katılımcıların yüzde 91'i markaya yakınlık duyduğunu belirtirken, yüzde 82'si markayı sevdiğini ifade ediyor.

Marka, 2024'te Whirlpool ve Beko'nun Avrupa'daki iştiraklerini birleştirerek oluşturduğu Beko Europe şirketiyle Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi oldu. Son 20 yılda Defy, Dawlance, Voltas Beko, Singer ve Arçelik Hitachi gibi girişimlerle global büyümesini hızlandıran şirket, 10,6 milyar avroluk cirosu ile büyüme hedefini sürdürüyor.

Arçelik, 70'inci yılını tüketicileri ile birlikte kutlamak için özel bir çekiliş kampanyası da başlattı. Çekilişte 1 kişi Ford Mustang Mach-E, 1 kişi Ford Focus, 70 kişi Arçelik televizyon, 70 kişi Arçelik kurutma makinesi, 70 kişi Arçelik buzdolabı, 70 kişi Arçelik çamaşır makinesi, 70 kişi Arçelik bulaşık makinesi, 7 kişi Divan otellerinde geçerli konaklama hediye çeki, 7 kişi 200 bin 000 lira değerinde Arçelik hediye çeki kazanma şansına sahip olacak.

"Ülkemizden aldığımız güçle gelişmenin, güçlenmenin ve teknolojinin simgesi olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Arçelik'in Türkiye ve Avrupa'nın lider beyaz eşya üreticisi olarak dünya çapında güven, teknoloji ve sürdürülebilirlik odağında büyümeye devam ettiğini bildirdi.

Dinçer, "Kurucumuz merhum Vehbi Koç'un 'Ülkem varsa ben de varım' ilkesinden aldığımız güçle 1955'ten bu yana ülkemiz için durmaksızın çalışıyor ve üretiyoruz. Türkiye'deki 14 fabrikamız ve binlerce çalışanımız ile hayatı kolaylaştıran çözümlerin yanında istihdam ve umut üretiyor, ülkemizin, şehirlerimizin ekonomik ve teknolojik gelişimine de katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirketin yalnızca üretim değil, toplumsal sorumluluk alanında da birçok çalışmaya imza attığını belirten Dinçer, şöyle devam etti:

"Bu topraklar için değer yaratma hedefiyle fırsat eşitliğine, spora, sürdürülebilirliğe, Türkiye'nin gençlerine ve geleceğine yatırım yapıyoruz. Arçelik markamızla 2017'den bu yana gururla Milli Futbol Takımları Ana Sponsoruyuz. Yalnızca Beko 'Kadının İşi, Gücü' projesiyle 133 kadın bayiyi ekosisteme dahil ederek girişimci kadınları destekledik. 70 bini aşkın çocuğu teknolojiyle buluşturduk, yenilenebilir enerji yatırımlarımızla 84,31 megavat pik (MWp) değerinde solar kurulu güce ulaştık. Ülkemizden aldığımız güçle gelişmenin, güçlenmenin ve teknolojinin simgesi olduk."

"Tüketicilerin kalbinde yer aldığımızı duymak bizler için son derece gurur verici"

Dinçer, Arçelik'in 16 yıldır aralıksız olarak "lovemark" seçilen tek marka olduğunu anımsatarak, "Yaptığımız araştırmalara göre, her 10 tüketiciden 8'i bizi 'güvenilir marka' olarak tanımlıyor. Tüketicilerimizin yüzde 91'i markalarımız için 'kendime yakın hissediyorum', yüzde 82'si ise 'bu markayı gerçekten seviyorum' diyor. Aldığımız bu geri dönüşler doğru yolda olduğumuzu bir kez daha ortaya koyuyor. Bugün teknolojilerimizle tüketicilerimizin hayatlarının kalbinde yer aldığımızı duymak bizler için son derece gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketin Türkiye genelindeki 3 bin yetkili satıcısı ve 600'ü aşkın servis noktasıyla 14 bin saha personeliyle hizmet verdiğini belirten Dinçer, bu yapının Arçelik'in güven temelli müşteri ilişkilerini güçlendirdiğini vurguladı.

Dinçer, gelecek vizyonlarının daha fazla insan için daha fazla fayda sağlamak olduğunu ifade ederek, "Bugün 10,6 milyar avroluk ciromuzla 70 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de teknolojimizle hayatın kalbinde yer almaya, güven ve samimiyetle büyümeye, ülkemiz ve dünya için değer yaratmaya devam edeceğiz." dedi.