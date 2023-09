Arap turistler ülkelerine dönünce turizm sektörü düşüşe geçti

Trabzon'un tarihi ve turistik yerleri bugünlerde özellikle Arap turistlerin okulların açılması ile ülkelerine geri dönüşüyle birlikte en tenha günleri yaşıyor.

Yaklaşık 3 yıl süren restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından 28 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans yöntemiyle açılışı yapılan Ortahisar Ayasofya Camii bugünlerde sakin. Turizm işiyle uğraşan Ali Çalık, bir ay öncesine kadar turizm yerleri dolup taştığını şimdi ise pek gelen olmadığını söyledi. Çalık "Bir ay önce Ayasofya Camii, Uzungöl, Ayder Yaylası tıklım tıklımdı. Eylül ayının girmesi okulların Körfez ülkelerinde açılması nedeniyle işlerimiz onda bir oranında düştü. Daha önce arabalarımızı park edecek yeri bulamazdık. Şu anda böyle bir şey yok, şu anda buralara sayılı kişiler geliyor. Arabamla şu an 3 kişi getirdim. Temmuz ortaları olsaydı bu sayı daha fazla olacaktı. Şu an sezon bitti gibi. Eylül ayının sonu biter Eylül sonrasında ise emekliler gelir, onlar da çok az olur. Gelenler ağırlıklı olarak Suudi Arabistanlı turistler oluşturuyor. Bu sene geçen seneye göre daha durgun geçti. Artık Arap turistler diğer ülkeleri daha cazip görmeye başladı. Örneğin Bosna bizim iklime benzediği için oraları da görmek istiyorlar. Seneye yine gelecekler ama bu gelişler zamanla azalacak diye düşünüyorum" dedi.

Bu sene erken bitti

Turizmci Arif Akyazı ise sezonun bu sene erken bittiğini ifade ederek "Yedi yıldır turizmle uğraşıyorum. Turizm sezonu Mayıs ayının 15'inden sonra başlar Ağustos 25'inden sonra yavaşlar. Şu an 10'da 1 oranında düştü, diyebiliriz. Turizm sezonu bu sene iyi oldu ancak Eylül ayı 15'inden sonra da tamamen kesilecek diyebiliriz. Şu an Suudi Arabistanlı turistler kesildi sadece Ayasofya Camii değil, Uzungöl, Ayder oralarda da yok. Daha önce burası tur aracından geçilmezdi 250-300 araç gelirdi şimdi ise 15 aracı geçmiyor. Şu an gelenler yerli turistler eski şatafatlı günler bitti" diye konuştu. - TRABZON