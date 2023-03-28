Araç sahiplerine kötü haber! Benzine gece yarısı 80 kuruş zam geldi

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış pompaya yansırken, bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 80 kuruş zam geldi. Fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 21 lira 36 kuruşa çıkarken, Ankara ve İzmir'de ise 21 lira 73 kuruşa yükseldi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE GECE YARISI 80 KURUŞ ZAM GELDİ

Dün gece yarısı benzine 80 kuruş zam gelirken, uluslararası akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış pompaya da yansıdı.

İSTANBUL'DA 21 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Bugünden itibaren geçerli olan fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 21 lira 36 kuruşa çıkarken, Ankara ve İzmir'de ise 21 lira 73 kuruşa yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.