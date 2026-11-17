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NEW ABD'li teknoloji devi Apple'ın uygulama mağazası App Store ve müzik uygulaması Apple Music gibi hizmetlerinde kesintiler yaşandığı bildirildi.

Downdetector sitesinin verilerine göre, TSİ 20.00 civarında Apple'ın bazı hizmetlerine erişimde sorun yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri gelmeye başladı.

Binlerce kullanıcı, şirketin Apple Support, iCloud, Apple Pay, App Store, Apple Business Manager, Apple Store gibi hizmetlerinde sorunlar bildirdi.

Apple'ın sistem durumu güncellemelerini paylaştığı internet sitesinde App Store ve Apple Music hizmetlerinde TSİ 19.45'ten bu yana kesinti yaşandığı belirtilerek "Bu hizmet yavaş çalışabilir veya kullanılamayabilir." uyarısı yer aldı.

Söz konusu sayfada, AppleCare on Device hizmetinde de TSİ 19.15'ten beri kesinti olduğu kaydedildi. Ayrıca TSİ 19.45'ten bu yana iCloud hesaplarında oturum açmada tüm kullanıcıları etkileyen sorunlar yaşandığı aktarıldı.

Kaynak: AA