ANTGİAD Üyeleriyle Ekonomik Beklentileri Konuştu

Antalya Genç İş İnsanları Derneği'nin (ANTGİAD) olağan aylık üye toplantısına Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş konuk oldu. ANTGİAD üyelerinin ve misafirlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda "2024 Yılı Ekonomik Beklentiler" konuşuldu.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert Antalya'nın Türkiye'nin turizm başkenti olduğunu belirterek, "Bu yıl yabancı turist sayısında 15 milyon barajını aştık. Türkiye, turizmde ilk 9 ayda 42 milyar dolarlık gelire ulaşılırken bu gelirin lokomotifi Antalya olmuştur. Yılsonu için 55,6 milyar dolarlık turizm hedefine de katkımız devam etmektedir. Antalya'mız sadece turizm ile değil, tarım ve sanayisi ile de ülkemize döviz girişine katkıya devam ediyor. Ocak- Eylül döneminde toplam ihracatımız yüzde 5,43, yaş meyve ve sebze ihracatımız ise yüzde 26 artış gösterdi. Üretimin bir göstergesi olan ticari elektrik tüketimi ülke genelinde yüzde 8,55 artarken Antalya'da yüzde 27 arttı. Vergi geliri tahsilatı Türkiye'de yüzde 85 artarken bizdeki artış yüzde 138 oldu. Konut satışı ülke geneline paralel bir seyir izlerken yabancıya konut satışında 15,5 milyon nüfuslu İstanbul'un bile üzerine çıktık. Bu veriler olumlu gibi değerlendirilse de halkın geneline yayılan bir gelir artışı olmadığı açıktır. Özellikle merkezi ekonomi politikalarının etkisi ile insanlarımız açık bir reel gelir kaybı ile karşı karşıya kaldı. Özellikle konut piyasasındaki bozulma, emekli kenti olan Antalya'yı çok kısa bir süre içinde memurlar ve tüm dar gelirliler için sürgün yeri haline getirdi" dedi.

Kentin sosyo-ekonomik yapısının kısa sürede değiştiğini söyleyen Başkan Sert şöyle devam etti: "Çok sayıda insanımız yabancı talebinin yüksek olduğu yerlerdeki evlerini sattılar ya da kiraya verdiler, Şehir merkezinden daha uzak bölgelere taşındılar. Enflasyonist ortam bir süre talebi canlı tutsa da toplumun reel gelir kaybı iş hacimlerinde düşüşü beraberinde getirdi. Esnafta ve tarımda SGK'ya kayıtlı insan sayımız düştü. Karşılıksız çek hacmi 3,5 katına çıktı. Adeta afyon gibi krediye bağımlı hale getirilmiş ticari hayat için kredi daralmasının daha fazla yaşanacağı bir süreç önümüzde duruyor. Birçok ekonomik karar için Mart seçimlerinin milat olacağını hepimiz biliyoruz. Maalesef iş insanları olarak önümüzde sisli bir yol var. Neyse ki yeni ekonomi yönetimi ile tekrar olması gereken patikaya dönme yönünde güçlü sinyaller alıyoruz. Sayın Şimşek ve Sayın Gaye Erkan tarafından atılan adımları yakından izliyoruz. Umut ediyoruz ki bu adımlar sonuç versin, ülkemiz bu süreci daha derin hasar almadan atlatsın ve yoluna devam etsin. Diğer taraftan sadece para ve maliye politikası ile ülkemizin düzlüğe çıkamayacağını da biliyoruz. Biliyorsunuz ki para ve maliye politikaları ile atılan olumlu adımlar ağrı kesici içmek gibidir, ağrıyı bir süre keser ama hastalık devam etmektedir. Bizim o hastalıktan kurtulmak için önümüze tam bir kalkınma haritası koymamız gerektiği açıktır. Kalıcı refah artışı ve zenginleşme için bir an önce hukukun üstünlüğünden, eğitime, vergi reformundan, teşvik sistemine kadar her alanda yapısal reform adımlarını atmaya başlamalıyız. Bu adımları göstermelik ve arka planda başka siyasi çıkarlar ile atmamalı, içselleştirerek hayata geçirmeliyiz".

Bugün başkanlık dönemimin son toplantısına katıldığını ve eni bir yolculuğa çıktığını hatırlatan Osman Sert, "Konyaaltı kazanacak, Antalya kazanacak, Türkiye kazanacak" mottosuyla Cumhuriyet Halk Partisi Konyaaltı Belediye Başkan Aday Adayı oldum. Bu salonda bulunan herkesin hayatında küçükte olsa yer etmiş bir kardeşiniz olarak, her birinizin desteğiyle aldığım sorumluluğu görevim ne ve nerede olursa olsun en iyi şekilde icra etmeye çalışacağım. Başta eşim, oğlum, ailem ve yol arkadaşlarım olmak üzere hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.

Başkan Osman Sert'in ardından ANTGİAD Üyelerine "2024 Yılı Ekonomik Beklentiler" başlıklı sunumunu yapan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, iş insanlarına ekonomik gelişmeler, risk ve fırsatların değerlendirilmesi ile ilgili bilgiler verdi. Prof. Demirtaş, sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Başkan Sert, Prof Dr. Özgür Demirtaş'a katkılarından dolayı teşekkür ederek günün anısına hediyesini takdim etti. Derneğe yeni katılan üyelerin plaketlerinin takdiminin ardından hep birlikte çekilen ANTGİAD aile fotoğrafı ile toplantı sona erdi. - ANTALYA