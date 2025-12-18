Akıncı: 'Antepfıstığında depolama süreçleri yeniden düzenlendi'

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Antepfıstığı Lisanslı Depo Tebliği'nde yapılan değişikliklerin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, düzenlemenin antepfıstığı piyasasında üretimden ticarete kadar tüm süreçleri daha güvenli, şeffaf ve sürdürülebilir hale getireceğini söyledi.

Tebliğ kapsamında, mevzuata uygun şekilde tartımı yapılan, analizi ve sınıflandırması tamamlanan antepfıstıklarının lisanslı depolara kabul edileceğini kaydeden Akıncı, bu düzenlemenin lisanslı depoculuk sisteminin işleyişine önemli bir netlik kazandırdığını ifade etti. Akıncı, "Antepfıstığında tartım, analiz, sınıflandırma ve depolama süreçlerinin açık kurallarla tanımlanması hem ürün kalitesinin korunması hem de ticarette güven ortamının güçlenmesi açısından son derece önemli. Yapılan düzenleme ile sistem daha standart, daha izlenebilir ve daha sağlıklı bir yapıya kavuşuyor" dedi.

Antepfıstığı Lisanslı Depo Tebliği'nin 9'uncu maddesinin başlığıyla birlikte yeniden düzenlendiğini hatırlatan Akıncı, söz konusu değişikliklerin depolama süreçlerine ilişkin net ve bağlayıcı kurallar getirdiğini vurguladı. Akıncı, düzenleme kapsamında tartım ve analiz işlemleri tamamlanıncaya kadar antepfıstıklarının, depolanmış ürünlerden ayrı bölümlerde muhafaza edilmesinin zorunlu hale getirildiğini belirterek, bu alanların ürüne yabancı madde karışmasını, kirlenmeyi, rutubeti, koku ve hava etkilerini ile iç ve dış zararlıları önleyecek nitelikte fiziki şartlara sahip olması gerektiğini ifade etti.

Bu uygulamanın hem ürün kalitesinin korunması hem de lisanslı depolarda standart bir depolama disiplininin sağlanması açısından önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Akıncı, düzenlemenin sahadaki uygulamaları da netleştirdiğini dile getirdi.

Ürün senedi ve finansmana erişim güçleniyor

Yapılan düzenlemenin Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) sistemine de önemli katkılar sunduğunu belirten Akıncı, depolanan antepfıstıklarında ürün senedi uygulamasına ilişkin esasların da açık şekilde belirlendiğini söyledi. Akıncı, "Tebliğle birlikte, depolanan antepfıstığının her 100 kilogramı için ayrı bir ürün senedi düzenlenmesi esas alındı. Ancak mudinin talebi ve lisanslı depo işletmesinin kabulü halinde, 100 kilogramı aşan parti halindeki antepfıstıkları için blok ürün senedi düzenlenebilmesinin de önü açıldı. Bu durumda blok ürün senedi üzerinde parti antepfıstığının toplam ağırlığı yer alacak" diye konuştu.

Bu uygulamanın özellikle ticari işlemlerde pratiklik sağladığını ve finansmana erişimi kolaylaştırdığını belirten Akıncı, standartları netleşmiş ve sınıflandırması tamamlanmış ürünlerin ürün senedi sistemine duyulan güveni artırdığını söyledi.

Bu tebliğin üreticiden tüccara, sanayiciden ihracatçıya kadar tüm paydaşlar için daha sağlıklı bir piyasa yapısının oluşmasına katkı sağlayacağına inandıklarını aktaran Akıncı, düzenlemenin sektöre hayırlı olmasını temenni etti. - GAZİANTEP