Antalya ve Çorum İş İnsanları Bir Araya Gelerek Ekonomik İş Birliğini Güçlendirdi

Antalya Çorum İş İnsanları Platformu Başkanı Halil Güvenbaş ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş ile bir araya geldi. Görüşmenin temel gündem maddesi, Antalya ve Çorum arasındaki iş birliğini güçlendirerek şehre nasıl katkı sağlanacağına yönelik projeler oldu.

Toplantıda, Antalya ilinin ekonomik kalkınmasına yönelik yapılabilecek ortak çalışmalar masaya yatırıldı. İki taraf, şehirlerarası ticaretin artırılması, iş insanlarının birbirlerine nasıl fayda sağlayabileceği ve bu iş birliğinden her iki şehrin de nasıl fayda göreceği konularını kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.

Görüşmede konuşan Halil Güvenbaş, "Platform olarak, hem Antalya hem de Çorum'un ekonomik gelişimine katkı sağlamak için her türlü desteğe hazırız. MHP İl Başkanı Sayın Sadullah Güneş ile yaptığımız bu toplantı, karşılıklı işbirliği ve dayanışma açısından önemli bir adım. Bu tür iş birlikleri, hem iş dünyamızın güçlenmesine hem de şehrimize kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

MHP İl Başkanı Sadullah Güneş ise, "İlişkilerin güçlendirilmesi, sadece ekonomik anlamda değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal anlamda da önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu toplantı, şehrimize ve bölgesel kalkınmaya büyük katkılar sağlayacak bir başlangıçtır" dedi.

Görüşme, iki tarafın da karşılıklı iş birliği ve dayanışma adına güçlü bir temele dayanan projeler geliştirme konusunda mutabakata varmasıyla son buldu. Gelecek dönemlerde, Antalya ve Çorum arasındaki iş dünyası ilişkilerini daha da derinleştirecek yeni projelerin hayata geçirilmesi bekleniyor. - ANTALYA