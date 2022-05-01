Antalya'ya gelen turist sayısı savaşa rağmen arttı! Alman turistler zirveye oturdu

Türkiye'nin turizm kenti Antalya'yı 1 Ocak-30 Nisan arası kenti, 1 milyon 112 bin 383 turist ziyaret etti. Akdeniz'in en önemli tatil rotalarından biri olan Antalya'nın 2022 yılı turizm verileri açıklandı. Bir önceki yılın 1 Ocak-30 Nisan dönemine göre, 2022'de büyük artış yaşandı.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE YÜZ 162 ARTTI

Rusya-Ukrayna savaşına rağmen 1 Ocak-30 Nisan döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 162 artarak 1 milyon 112 bin 383 oldu. Geçen yıl aynı dönemde kente gelen turist sayısı, 423 bin 773 olarak kaydedilmişti. Bu yılki artış, 2021 yılının Nisan ayına göre yüzde 286 oldu.

2022 yılının ilk 4 aylık periyodunda kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, 2020 ile 2021 yılını büyük oranda geride bıraktı. Kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, 1 Ocak-30 Nisan arası sırasıyla 2020'de 431 bin 769, 2021'de 423 bin 773 olarak gerçekleşti.

ALMAN VE İNGİLİZ TURİSTLER İLK İKİDE

1 Ocak-30 Nisan arası Antalya'ya en çok turist; 329 bin 96 ile Almanya'dan geldi. Almanya'yı 150 bin 944 turistle İngiltere, 143 bin 485 turistle Rusya takip etti. 4 aylık periyotta hava yoluyla Antalya'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Hollanda, Polonya, İran, İsrail, Litvanya, Kazakistan ve Belçika oldu.

GEÇEN SENE GELEN TURİSTİN YÜZDE 41'İ RUSYA'DAN

Geçtiğimiz sezon gelen turistlerin milliyetlere göre dağılımına bakıldığında, ocak-kasım aylarını kapsayan 11 aylık dönemde Antalya'ya en çok turist 3 milyon 543 bin 314 ile Rusya'dan geldi. Toplam turist sayısında Rus turistlerin payı yüzde 41 olurken, 1 milyon 268 bin 362 turistle Ukrayna, 1 milyon 223 bin 158 turistle Almanya ve 412 bin 978 turistle Polonya takip eden ülkeler oldu.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi