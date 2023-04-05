Antalya, turizm verilerindeki artışını sürdürüyor

Antalya'da 2023 yılı ilk üç aylık turizm verileri açıklandı. Bu yıl Antalya'yı hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından Ruslar birinci, Almanlar ise ikinci sırada yer alırken, 1 Mart-31 Mart tarihleri arasında yine hava yoluyla ziyarete gelenlerin sayısı geçen yıla göre 54'lük artışla 347 bin 635'e ulaştı.

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu Antalya'da 2023 yılı ilk üç ayda gerçekleşen turizm verilerine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, "2022 yılı Türkiye turizminin istikrarlı büyümesinin en güzel örneklerinden birisi oldu. Turist sayısı ve turizm gelirini orantılı paralelde büyüterek, kişi başı seyahat harcaması 89 dolara çıktı. Pandemi ve hemen ardından 2 önemli kaynak pazarımız arasında tırmanan olumsuz atmosfer ve küresel ekonomide tüm kaynak pazarlarımızı da etkileyen durgunluk, beklentilerimizi düşürse de elde edilen veriler, öngördüğümüz gibi belli pazarlar dışında yükselişin devam edeceği yönündedir. Nisan ve Mayıs aylarında bir daralma söz konusu, ancak ilerleyen zamanlarda özellikle Avrupa kaynak pazarlarında talebin yükselmesini bekliyoruz. Ocak-Mart 2023 verilerinde, iki büyük kaynak pazarımız Almanya ve İngiltere yüzde 50 civarında bir artış gösterdi. Her iki pazarda da 2019 yılı rakamlarının üzerine çıkıldı. İngiltere son yıllarda pazar payını önemli ölçüde artırdı. Özellikle İngiliz ailelerin her şey dahile yönelik bir talep kaymasının enflasyon baskısı ile devam edeceğini öngörüyoruz. Rusya Federasyonu'ndan geçen yıla göre yüzde 146 oranında bir artış göstermiş olsa da, tüm yıl için aynı düzeyde bir beklenti içinde değiliz. Pozisyonumuzu uluslararası ilişkilerin seyrine göre belirleyeceğiz. Yüksek potansiyel barındıran yan pazarlar içinde en büyük artış Polonya'dan yüzde 76 oranında gerçekleşti. Nüfus ve ekonomik büyüklüğü açısından büyük hacimli Polonya'yı öncelikli geliştirilmesi gereken bir pazar olarak görüyoruz. Konaklama sektörü olarak, pazar ve ürün çeşitliliğini destekleyen tüm çalışmaların içinde yanında yer alıyoruz" dedi.

Rus ve Alman turistler zirveyi kaptırmadı

2023 yılında Antalya'yı hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından Ruslar birinci, Almanlar ise ikinci sırada yer alıyor. 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında Antalya'ya en çok turist 213 bin 101 ile Rusya'dan geldi. Rusya'yı 169 bin 228 turistle Almanya, sonra da 88 bin 572 turistle İngiltere takip etti.

Üç aylık periyotta hava yoluyla Antalya'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, İran, İsrail, Kazakistan, Hollanda, Ukrayna ve Danimarka oldu. Antalya'yı hava yoluyla ziyaret eden turistlerin yüzdelik dağılımı ise; Rusya yüzde 30,98, Almanya yüzde 24,60, İngiltere yüzde 12,88 Polonya yüzde 3,55, İran yüzde 2,57, İsrail yüzde 2,47, Kazakistan yüzde 1,99, Hollanda yüzde 1,66, Ukrayna yüzde 1,65 ve Danimarka yüzde 1,35 olarak gerçekleşti.

Hava yoluyla ziyarette yüzde 54 artış yaşandı

Antalya'da turizm verilerindeki oranların aylık ve yıllık artışı devam ediyor. Antalya'yı 2022 yılının 1 Mart-31 Mart tarihleri arasında hava yoluyla 226 bin 314 kişi ziyaret ederken, bu sayı 2023 yılının aynı döneminde yüzde 54'lük artışla 347 bin 635 oldu. 1 Ocak-31 Mart tarihlerine bakıldığında ise; Antalya'yı 2022 yılının 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında hava yoluyla 515 bin 304 kişi ziyaret ederken, bu sayı 2023 yılının aynı döneminde yüzde 55'lik artışla 797 bin 920 olarak gerçekleşti. Antalya'da Ocak ve Şubat ayından sonra en iyi Mart ayı verileri de gerçekleşti. - ANTALYA