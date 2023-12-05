Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği 2024 Yılı Yatırım ve Çalışma Programı Kabul Edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Muhittin Böcek, turizmi geliştirerek, hem kente hem de Türkiye'nin kalkınmasına daha fazla katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. ANTAB'ın 2024 yılı yatırım ve çalışma programı oy birliğiyle kabul edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Muhittin Böcek, turizmi geliştirerek, hem kente hem de Türkiye'nin kalkınmasına daha fazla katkı sağlamayı hedeflediklerinin altını çizerek, "Bundan sonra da çevre ile ilgili yatırım ve projelerimiz devam ederken tanıtım başta olmak üzere her türlü ihtiyaç duyulan konuda sektör temsilcilerimiz ve belediye başkanı arkadaşlarımızla ortak hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği'nin (ANTAB) 2023 yılı 2. dönem meclis toplantısı yapıldı. Başkan Muhittin Böcek'in başkanlığında gerçekleşen toplantıda ANTAB'ın 2024 yılı yatırım ve çalışma programı ele alındı.

6 gündem maddesini görüşüldüğü toplantıda Muhittin Böcek, başkanlığında birliğin 2024 yılı yatırım ve çalışma programı ele alındı.

ANTAB Müdürü Mustafa Gürbüz, birlik üyelerine 2024 yılı yatırım ve çalışma programı hakkında bilgi verdi. Programda 4 genel hedef planlandığını belirten Gürbüz şunları söyledi: "Birinci hedefimiz birliğimizin üyesi olan mahalli idareler ile sektör bileşenlerini bir araya getirerek ilimizin sorunlarına ve çözümüne yönelik ortak kararlar almak. İkinci hedefimiz ilimiz turizminin, buna bağlı olarak ülke turizminin gelişmesini ve tanıtımını sağlamak. Ulusal ve uluslararası turizm fuarlarına katılım sağlamak. Turistik değerlerin tanıtımını sağlamak. Birlikte çalışarak birlikte tanıtımını yapmak. Üçüncü hedefimiz birlik mahalli idare üyeleriyle birlikte ilçelerde değerlendirilemeyen alternatif turizm alanlarına yönelik projeler yapmak ve bu alanları turizme kazandırarak insanların kullanımına açmak ve işletmeciliğini yapmak. Dördüncü hedefimiz hayata geçirdiğimiz Turist Çağrı Merkezi, Antalya Turist Kartı ve antalya.com.tr web sitesinin geliştirilmesini, entegre edilmesini, kurumlar arası entegrasyonun sağlanmasını ve akıllı kent uygulamalarının aktive edilmesini hedefledik".

Gürbüz'ün, bilgilendirmesinin ardından ANTAB 2024 yılı yatırım, çalışma programı ve bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

"Üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ANTAB Başkanı Muhittin Böcek, birlik üyelerine teşekkür ederek, Antalya turizmini daha da ileriye taşımak için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Antalya turizminin yalnızca şehre değil ülke ekonomisine de ciddi katkılar sağladığına değinen Başkan Böcek, "Turizmimizi geliştirerek, hem şehrimizin hem de ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz. Turizmcilerimiz kadar biz yerel yönetimlere de bu konuda önemli görevler düşüyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşenleri yapmaya hazırız. Antalya turizminin sürdürülebilirliği için özellikle çevre ve doğanın ne kadar önemli olduğunu biliyor ve bu konuda hassasiyetle çalışıyoruz. Bundan sonra da çevre ile ilgili yatırım ve projelerimiz devam ederken tanıtım başta olmak üzere her türlü ihtiyaç duyulan konuda sektör temsilcilerimiz ve belediye başkanı arkadaşlarımızla ortak hareket etmeye devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA