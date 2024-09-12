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Antalya Ticaret Borsası Müşterek Komite Toplantısı Gerçekleştirildi

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Antalya Ticaret Borsası (ATB) Müşterek Komite Toplantısı, ATB Başkanı Ali Çandır başkanlığında yapıldı. Toplantıda, üyeler sahada yaşadıkları sorunları dile getirdi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Müşterek Komite Toplantısı, ATB Başkanı Ali Çandır başkanlığında yapıldı.

ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, ATB Yönetim Kurulu Üyeleri ve 7 meslek komitesi üyelerinin katılımıyla ATB Müşterek Komite Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının konukları, Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, DSİ 13. Bölge Müdürü Özhan Erdanışman ve Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü İlkay Baydar oldu. Toplantıda, üyeler sahada yaşadıkları sorunları dile getirdi.

"Tarımın sesi olmaya çalışıyoruz"

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ATB Meslek Komitelerinin son derece verimli çalıştığını belirterek, "Komite üyelerimiz bizim sahadaki gözümüz, kulağımız. Borsamız bünyesindeki 7 meslek komitesi son derece aktif çalışıyor. Onlardan gelen geri bildirimler ışığında tarımın sesi olmaya çalışıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, tarımda lider olan Antalya'nın bir çok ülkeye de örnek olduğunu söylerken, tarımı güçlendirmek için kamu olarak çalıştıklarını söyledi.

Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürü Özhan Erdanışman, DSİ'nin çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken, tarımın birinci önceliği olan suyun temini ve korunmasıyla ilgili çalıştıklarını söyledi. Erdanışman, ATB komite üyelerinin sorun ve taleplerini dinlemek için toplantıda olduklarını belirterek, sahadaki sorunun çözümü için tüm ekibiyle hazır olduğunu ifade etti.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü İlkay Baydar, Antalya'da tarım ve turizm kenti Antalya'da elektriğin yoğun kullanıldığını belirterek, sahada yaşanan sıkıntıların çözümü için çalıştıklarını kaydetti.

Üyeler sorunlarını dile getirdi

Toplantıya katılan komite üyeleri, özellikle çiçek seralarının yoğun bulunduğu Altınova'da trafo yetersizliği ve sulama kanallarının temizliği konusundaki sorun ve taleplerini dile getirdi. Yayla bölgesinde yaşanan su sıkıntısının barajlarla çözülebileceğini kaydeden komite üyeleri, susuzluğun tarımsal üretimi olumsuz etkilemeye başladığını dile getirdi. Son yıllarda zamansız ve aniden bastıran yağışların felakete dönüşmemesi için dere yatakları ve kanalların temizlenmesini talep eden komite üyeleri, özellikle sera bölgelerinin zaman zaman sel baskınıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti. İhracat kendi de olan Antalya'nın tarım ürünlerinde kalıntı konusunda çok titiz davrandığını söyleyen komite üyeleri, bazı ilaçların ruhsatlandırılmaması ya da mevzuattan kaynaklı yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.

Toplantının ardından Başkan Çandır, Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, DSİ 13. Bölge Müdürü Özhan Erdanışman, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü İlkay Baydar'a günün anısına Antalya manzaralı resimler hediye etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ali Çandır Ekonomi antalya Enerji Güncel Tarım

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