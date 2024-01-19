Antalya Ticaret Borsası Müşterek Komite Toplantısı Gerçekleşti

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Müşterek Komite Toplantısı, ATB Ali Çandır, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci ve 7 meslek komitesi üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

ATB Müşterek Komite Toplantısı düzenlendi. ATB Başkanı Ali Çandır toplantıda yaptığı konuşmada, göreve başladığından beri "Birlikte hareket etme kültürümüzü geliştireceğiz" ilkesiyle hareket ettiğini söylerken, "Bu yaklaşımımızı görev süremiz boyunca devam ettirdik ve ettireceğiz. Sizler gibi değerli arkadaşlarımızla birlikte çalışmanın, ekip anlayışımıza güç kattığına inanıyoruz. Sizlerden aldığımız destekle, sektörümüz, kentimiz ve ülkemiz için daha fazla çalışıp, daha fazla üreteceğiz" dedi.

"Kimsenin gölgesine girmedik, kimseye de gölge etmedik"

ATB yönetimi olarak hizmet odaklı çalıştıklarını kaydeden Ali Çandır, "Kurumumuza ve kamuoyuna duyduğumuz sorumluluk gereği hiç kimsenin gölgesine girmedik, kimseye de gölge etmedik. Üyelerimizin sorunları ve hakları uğruna, sektörümüzün ve kentimizin geleceğini gözeterek çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürdük. Kişisel çıkar ya da gelecek peşinde koşmadan aynı sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz. Borsamız kentin, bölgenin ve ülkenin en önemli kurumları arasında olduğunu her fırsatta gösteriyor. Çünkü bizim içimizde huzur var, dayanışma var. Biz o huzurla, hem işlerimizi yapıyor hem kentimizin, ülkemizin sorunlarıyla ilgileniyoruz. Çalışmalarımızla rol model oluyoruz" diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde, ekonomik faaliyetlerin yanı sıra Antalya'nın gelişime katkı sağlamak için hayata geçirilecek proje ve faaliyetlerde de ortak akılla birlikte çalışacaklarını vurgulayan Başkan Çandır, "Antalya ve Türkiye tarımına ve ekonomisine hep birlikte katkıda bulunmaya devam edeceğiz. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun dediği gibi 'Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır'. Bugün ülkenin eskisinden daha çok çalışmaya, üretmeye, ihraç etmeye ihtiyacı var. Bizlerin de bunun hakkını vermesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Sorunların takipçisiyiz"

Meslek komitelerinin Borsa'nın temel dayanak noktalarından olduğuna vurgu yapan Başkan Çandır, "Sektörümüz, kentimiz ve ülkemiz gündemdeki tüm konular, komite toplantılarımızda ele alınmakta ve bu da bize güç katmaktadır" dedi. Çandır, komitelerde alınan kararların başta TOBB olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığını, takibinin yapıldığını belirtirken, "Gelecekte alınacak kararları da titizlikle takip edecek ve çözüm için faaliyetlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz" diye konuştu. Başkan Çandır, komite üyelerine Borsa'nın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Korona, iklim değişikliği gibi konular dünyanın gündeminde olduğunu belirten Çandır, Borsa'nın da çalışmalarını yürütürken ve proje yaparken gelişmeleri takip ettiğini anlattı. Çandır, komite üyelerine emekleri nedeniyle teşekkür etti.

ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, 7 farklı meslek komitesinden üyelerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söylerken, "Borsamız çalışmalarını ve sektörlerimizle ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere birlikteyiz. Sizlerin görüş ve önerileri bizler için önemli. Çalışmalarınızı nedeniyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. Meclisimizde gündeme gelen her konunun basın aracılığıyla kamuoyunda yer aldığını belirten Erdoğan Ekinci, Borsa'nın etki alanına dikkat çekti.

ATB Genel Sekreteri Tolgahan Alavant, Borsa mevzuatıyla ilgili bilgiler verirken, Borsa'nın kurumsal yapısı, ortaklıkları, kalite ve akreditasyon belgeli hizmetlerini anlattı. ATB Ar-Ge Sorumlusu Çetin Salman, komitelerin çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Toplantıda komite üyeleri, sektörleriyle ilgili değerlendirmede bulundu, kurumsal beklenti ve önerilerini dile getirdi. Toplantıda, komite üyelerine yönelik ekonomik değerlendirme anketi yapıldı. - ANTALYA