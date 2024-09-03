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Antalya OSB Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin Kapasitesi Üç Katına Çıkarılacak

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Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Antalya OSB Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin kapasitesi üç katına çıkaracak ek bina ve kampüs alanının temeli atıldı. Kreş, çocuklara doğayla iç içe, ekolojik temelli bir eğitim sunmayı amaçlamaktadır.

Antalya OSB Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin kapasitesini üç katına çıkaracak ek bina ve kampüs alanının temeli atıldı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin Merhum Başkanı Ali Bahar'ın 'çalışan anneyi çocuklarından ayırmayacağız' vizyonu ile 2016 yılında hizmete açtığı 96 öğrenci kapasiteli Antalya OSB Kreş ve Gündüz Bakımevi, hizmet kalitesi ve öğrencilerine sunduğu imkanlar dolayısıyla, bölge çalışanlarının yanı sıra başta Döşemealtı olmak üzere Antalya'nın dört bir yanından 300'e yakın başvuru alır hale geldi.

Bölge Yönetimi, yoğun talebi karşılamak ve özellikle Antalya OSB'de çalışan anneleri çocuklarından ayırmamak için mevcut kreş alanına ek bina yapılarak kapasitenin artırılmasına karar verdi. Vefatından kısa bir süre önce ek binanın ihalesini yaparak Antalya OSB Kreş ve Gündüz Bakım Evinin öğrenci kapasitesini 300'e çıkaracak projenin startını veren Başkan Ali Bahar'ın hayali gerçeğe dönüştü. Antalya OSB Başkanı Hasanali Gönen ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Antalya OSB Kreş ve Gündüz Bakım Evi ek binasının temelini atıp inşaata başladı.

Doğa bilinci aşılanacak

Çocuklara doğayla iç içe, ekolojik temelli bir eğitim sunmayı amaçlayan kreş, bölgedeki mevcut kreşin talep yükünü azaltarak daha fazla aileye ve çocuğa hizmet vermeyi hedefliyor. Ek binanın ve bahçe alanının tamamlanmasıyla birlikte çocuklar, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir eğitim modeli ile tanışırken tarım ile iç içe olacak. Öğrencilere kendi sebze ve meyvelerini yetiştirme fırsatı sunulup, doğayı ve çevreyi koruma bilincini erken yaşta kazanmaları sağlanacak. Antalya OSB Yönetimi tarafından her ayrıntısı düşünülerek tasarlanan kreş, sadece bir eğitim merkezi değil, aynı zamanda çocukların doğayı deneyimleyebilecekleri bir yaşam alanı olacak.

Kaliteli eğitim, modern yaklaşım

Projenin 790 metrekare alan üzerine inşa edildiğini, iki katlı binanın miniklerin tüm ihtiyaçlarına hitap eden 10 adet sınıftan oluşacağını belirten Antalya OSB Başkanı Hasanali Gönen, "Aynı zamanda yemekhane ve uyku odalarının da bulunacağı kreşte bir tarım sahası da yer alacak. Çocukların kişisel gelişimlerine odaklanacak olan kreş, yenilikçi ve modern eğitim metotları ile donatılacak. Doğa ile iç içe bir eğitim modeli benimseyecek, çocuklara sadece teorik bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda onlara pratik deneyimler sunarak öğrenmeyi kalıcı hale getirecek. Teknolojik altyapı ve güvenlik standartlarıyla donatılacak olan kreş, aynı zamanda çocukların güvenli ve ilham verici bir ortamda öğrenim görmelerini sağlayacak" dedi.

Ali Bahar'ın son projesi

Merhum Başkan Ali Bahar'ın kreş projesine büyük önem verdiğini hatırlatan Gönen; "Vefatından önce bu projeyle çocukların doğayla iç içe, sürdürülebilir bir eğitim alacaklarını ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişeceklerini, bu kreşin keşif ve öğrenme merkezi olacağını, kreşin tamamlanmasıyla birlikte toplum için arzulanan daha bilinçli ve doğayla uyumlu bir nesil yetiştirme hedefinin hayat bulacağını söylemişti. Kreş projesini bir an önce tamamlayıp merhum başkanımızın istediği gibi doğa bilinci yüksek, çağdaş nesiller yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan Gönen, Başkan Vekili Yiğit Budak ve Bölge Müdürü İlhan Metin, temel atma çalışmalarına katılıp yüklenici firmadan süreç hakkında bilgi aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi antalya Ekonomi Güncel Eğitim Çevre OSB

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