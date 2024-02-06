Antalya'nın Ocak Ayı İhracatı Arttı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Başkanı Ali Çandır, Antalya'nın Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Antalya'nın 2024 Ocak ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,2'lik artışla 185 milyon dolara yükseldiğini belirten Çandır, aynı dönemde tarımsal ihracatın yüzde 13,7 artarak 114 milyon dolar olduğunu kaydetti. Antalya'nın ihracat değerinin yüzde 40'ını oluşturan yaş meyve sebze sektörünün Ocak ayında 74 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Çandır, geçen yılın aynı ayına göre yaş meyve sebze ihracatının yüzde 10,8'lik artış gösterdiğini bildirdi. Çandır, "Emeği geçen üreticilerimize, çalışanlarımıza ve ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Tarım ihracatında Antalya farkı

Başkan Çandır, 2024 Ocak ayında Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 20,1'inin Antalya'dan yapıldığını belirtirken, süs bitkileri ve mamulleri ihracatının yüzde 42,2'sinin Antalya'dan yapıldığına dikkat çekti. Çandır, "Türkiye'nin tarım ve gıda ihracatının yüzde 3,6'sı Antalya'dan yapıldı. 2024 Ocak ayında Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 1,1'i Antalya'dan yapıldı. 2024 Ocak ayında Türkiye'nin sanayi ihracatının yüzde 0,3'ü Antalya'dan yapıldı. 2024 Ocak ayında Türkiye'nin maden ihracatının yüzde 6,8'i Antalya'dan yapıldı" dedi.

Toplam ihracatta ülke ortalamasının üzerinde

Çandır, 2024 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaş meyve sebze ihracatının Türkiye'de yüzde 13,2, Antalya'da ise yüzde 10,8 arttığını kaydederken, "Süs bitkileri ve mamulleri ihracatı Türkiye'de yüzde 0,3 artarken, Antalya'da yüzde 2,2 azaldı. Toplam tarım ve gıda ihracatı Türkiye'de yüzde 9,3 artarken, Antalya'da yüzde 13,7 arttı. Sanayi ihracatı Türkiye'de yüzde 0,2, Antalya'da yüzde 10,1 arttı. Maden ihracatı Türkiye'de yüzde 1,2, Antalya'da ise yüzde 35,5 arttı. Toplam ihracat Türkiye'de yüzde 1,8 artarken, Antalya'da yüzde 16,2 artış gösterdi" dedi. - ANTALYA