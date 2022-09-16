Antalya haberi... Antalya'da av sezonun açılmasıyla balıklar tezgahlardaki yerini aldı

Antalya'da av sezonun açılmasıyla balıklar tezgahlardaki yerini aldı

Alanya'da avlanan balıklar ilçede en çok tercih edilen çeşitler arasında

Balık hali esnafının sezondan beklentileri büyük

ANTALYA - Türkiye'de av sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlarda çeşitlilik arttı. Alanya'da balık halinde ilçe sularında avlanan, fiyatları 40 ile 120 TL aralığında değişen kubes, levrek ve mercan balık çeşitleri en çok tercih edilenler oldu.

Türkiye'de balık avlanma yasağının kalkmasıyla balıkçılar 'vira Bismillah' diyerek avlanmaya başladı. Avlanan balıklar Alanya Balık Halindeki tezgahları da süslemeye başladı. Yurt genelinden balıkların geldiği tezgahlarda her çeşit balığı bulmak mümkün. Alanya açıklarında avlanan mercan, kupes, ve levrek ilçede en çok tercih edilen balık çeşitleri arasında yer alıyor. Balık halinde kupes, 40 ile 60 TL arasında, mercan balığı 70 ile 100 TL, levrek 120, çipura 160 TL olarak tezgahlarda yerini aldı. Karadeniz bölgesinden gelen hamsi ve istavritin kilosu 80 TL, palamut ise tanesi 50 TL'den satılıyor.

"Bu sezon bizimde beklentimiz büyük"

Avlanma yasağının olduğu dönemde çoğunluğun kurallara uyduğunu bu nedenle beklentilerinin büyük olduğunu ifade eden balık hali esnaflarından Hasan Eroğlu, "Öncellikle balık sezonumuz hayırlı olsun. Alanya'da çıkan balıklar kupes, mercan ve turna gibi birçok çeşit balık Akdeniz ve Alanya bölgesinden çıkmakta. Balık tezgahlarında çeşitler arttı, fiyatlar düştü. Herkese uygun balıklar bulunmakta. Kupes balığı boy boy 40-50-60 TL olarak gidiyor. Şu an en çok rağbet gören kupes balığı. Mercan balığı 70-80-100 TL aralığında gidiyor. Turna balığı 100 TL, 120 TL aralığında. Fiyatlar çok uygun, çeşitlerde bol miktarda gelmekte. Bu sezon bizimde beklentimiz büyük. Hamsinin bu sezon bol olacağını düşünüyoruz. Çünkü yaz sezonunda herkes av yasağına uydu. Bu yıl özellikle hamsi ve palamuttan beklentimiz büyük. İstanbul ve Karadeniz bölgesinden, soğuk sulardan gelen balıklarda beklentimiz büyük. Geçen yıl en iyi döneminde gelmeyen hamsiler sezonun yeni başlamasına rağmen geldi. Fiyat olarak çok düşük, beklentimiz büyük" dedi.