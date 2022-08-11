Antalya ekonomi haberi | Rusya'dan Antalya havalimanına günde 80 uçak iniyor

Antalya haber... Rusya'dan Antalya havalimanına günde 80 uçak iniyor Turizmde Rusya-Ukrayna savaşına rağmen sevindiren gelişmeler Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol: "7 milyon turistin Antalya Havalimanı üzerinden ülkeye giriş yaptı" " Bu da yaklaşık rekor yılı olarak bilinen 2019'un...

Rusya'dan Antalya havalimanına günde 80 uçak iniyor

Turizmde Rusya- Ukrayna savaşına rağmen sevindiren gelişmeler

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol:

"7 milyon turistin Antalya Havalimanı üzerinden ülkeye giriş yaptı"

" Bu da yaklaşık rekor yılı olarak bilinen 2019'un yüzde 85'ine denk geliyor"

ANTALYA Rusya- Ukrayna savaşına rağmen Rusya'dan gelen turist sayısı Antalya'da turizmde yüzleri güldürdü. Rusya'dan Antalya havalimanına günde 80 uçak indiğini belirten Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, "Rusya ve Ukrayna krizine rağmen kimsenin tahmin edemeyeceği çok güzel rakamlar var. Bugüne kadar 1.3 milyon Rus turist sadece bizim havalimanımız aracılığıyla geldi. Krize rağmen yılsonunda 2019 yılının yüzde 50 rakamına ulaşacağımızı tahmin ediyorum" dedi.

Turizmin başkenti Antalya'ya Rusya-Ukrayna krizi ile başlayan turizm sezonunda kente gelen turist sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Öte yandan Avrupa'da birçok hava sahasının Rusya uçaklarına kapalı olması dolayısı ile Rus vatandaşlarının çekim noktası Antalya oldu. Rusya'dan Antalya havalimanına günde ortalama 75-80 uçak indiği belirtildi. Turizm kenti Antalya şuana kadar 7.5 milyonun üzerinde turist ağırladı. Kente en fazla turist geliş noktası ise her zaman olduğu gibi Antalya Havalimanı oldu. Antalya'da tatile gelerek ülkelerine dönüş yapmak isteyen turistler dış hatlar gidiş terminali içerisinde ciddi yoğunluk oluşturdu.

Havalimanının son verilerini paylaşan Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, "Baktığımız zaman bugün sadece 7 milyon turistin Antalya Havalimanı üzerinden ülkeye giriş yaptığını görüyoruz. Bu da yaklaşık rekor yılı olarak bilinen 2019'un yüzde 85'ine denk geliyor. Bunu çok büyük bir başarı olarak görüyoruz. Zira biliyorsunuz çok umutla başladığımız 2022 yılını Rusya ve Ukrayna krizi ile birlikte sektör biraz karamsar kaldı. Nisan-Mayıs aylarına sezona yönelik olarak bazı kaygılar oldu" dedi.

Rusya'dan günlük 75-80 uçak geliyor

Rusya'dan Antalya'ya her gün 75-80 uçak indiğini belirten Varol, "Bu operasyonun yüzde 40'nı Türk Hava Yolları gerçekleştiriyor. Heyecanlıyız, krize rağmen Ağustos'un ilk 10 gününü dikkate aldığımızda 7 milyon turistin bu bölgeye gelmiş olması, 2019'un yüzde 80'ine ulaştığımız bir dönemde bunu bölge olarak büyük başarı olarak görüyorum. Burada turizm alanında çalışan mercilerin büyük katkıları oldu. Antalya'yı sadece Türkiye'nin turizm başkenti değil çok geniş bir coğrafyanın turizm başkenti olarak görüyoruz. Özellikle Akdeniz bölgesinde Antalya'nın adı anılıyor. Bizler gelecek yılı yine güzel bitireceğimizi düşünüyoruz. Rusya ve Ukrayna krizine rağmen kimsenin tahmin edemeyeceği çok güzel rakamlar elimize geliyor" açıklamasına yer verdi.

Avrupa turisti geri döndü

Almanya'dan da ciddi bir ilgi olduğunu belirten Varol, "Pandemiden kaynaklı olarak merkezi Avrupa'dan çok ciddi yolcu kayıplarımız oldu. Onların da geri geldiğini görüyoruz. Diğer ülkelerden de ciddi gelişler var. İngiltere pazarı da bizim için etkilidir. Kazakistan ve Türk devletler topluluğundan da gelen turistler var. Özellikle pandemi sonrası toparlamada güzel rol oynayacak. Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde Ortadoğu, Kuzey Afrika ülkelerde buralara direkt uçuşlar olacaktır. Hedefimiz büyük. İlave turist getirmek için ilave pazarlama olması gerekir. Bizler yoğun toplantılar yapıyoruz. Antalya'da genellikle yazın tatil yapıldığı bilinir, oysa kışın da rahat tatil yapılabilir. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Uçak sayısında rekor kırılan 2019 sayısına yaklaşıldı

Antalya havalimanının ağırladığı uçak sayıları hakkında da bilgi veren Varol, "Biz en son rekor yılımızı 2019 olarak belirledik. Orada bin 100 uçuşa imza atmıştık bir gün içerisinde. Pandemide bu rakamlara yaklaşmadık. Biz şuandan bin 50'nin üzerine çıktık. İyi geçen bir sezonumu var. Henüz değil ama çok yakında 2019 rakamlarına ulaşacağız. Rusların çok uçabileceği destinasyonu yok. Ruslar burayı çok iyi biliyor. Bugüne kadar 1.3 milyon Rus turist sadece bizim havalimanımız aracılığıyla geldi. Krize rağmen yılsonunda 2019 yılının yüzde 50 rakamına ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Bununla ilgili yoğun bir çaba var. Ben sezonun son derece başarılı geçeceğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.