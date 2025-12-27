Korkuteli'nden nar ihracatı başladı

Antalya ile çevre ilçelerde yetiştirilen ve Korkuteli'ndeki soğuk hava depolarında toplanan narın ihracatı başladı.

Korkuteli'ne nar ihracatı için gelen tüccarlar Türkiye'de özellikle Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgelerinde yoğun olarak üretimi yapılan narın, Antalya ekonomisinde de önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Nar tüccarı Mustafa Ozan, Her yıl Antalya'da da özellikle Döşemealtı, Çığlık, Aksu, Serik, Manavgat, Finike ve Kumluca ile Muğla'nın Fethiye ilçelerinde nar yetiştiriciliği yapıldığını, kendilerinin de hasat sonrası narları dalında toplayarak soğuk hava tesisine koyduklarını, sezonun açılmasıyla birlikte narları işleyerek Avrupa ve Rusya'ya gönderdiklerini aktardı.

Nar tüccarı Mustafa Ozan, "Antalya ve çevresinde yetiştirilen narlar, Korkuteli'nde soğuk hava deposunda işlenerek Almanya, Ukrayna ve Rusya'ya gönderiliyor. Aylık olarak 350- 400 ton nar işleyerek özellikle Rusya'ya gönderiyoruz. Antalya'nın ve Fethiye'nin narı Ukrayna ve Rusya sofrasında yer alıyor" dedi.

Meyve İşleme çavuşu İsmail Tıraş ise "25 kişilik bir ekibim var. Onlar günlük olarak Buzhanelere götürerek aile ekonomisine destek olmaya çalışıyoruz. Herkes memnun" dedi. - ANTALYA