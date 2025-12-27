Haberler

Korkuteli'nden nar ihracatı başladı

Korkuteli'nden nar ihracatı başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya ve çevresinde yetiştirilen narlar, soğuk hava depolarında işlenerek Avrupa ve Rusya'ya ihraç edilmeye başlandı. Tüccarlar, narların Antalya ekonomisindeki önemine dikkat çekiyor.

Antalya ile çevre ilçelerde yetiştirilen ve Korkuteli'ndeki soğuk hava depolarında toplanan narın ihracatı başladı.

Korkuteli'ne nar ihracatı için gelen tüccarlar Türkiye'de özellikle Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgelerinde yoğun olarak üretimi yapılan narın, Antalya ekonomisinde de önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Nar tüccarı Mustafa Ozan, Her yıl Antalya'da da özellikle Döşemealtı, Çığlık, Aksu, Serik, Manavgat, Finike ve Kumluca ile Muğla'nın Fethiye ilçelerinde nar yetiştiriciliği yapıldığını, kendilerinin de hasat sonrası narları dalında toplayarak soğuk hava tesisine koyduklarını, sezonun açılmasıyla birlikte narları işleyerek Avrupa ve Rusya'ya gönderdiklerini aktardı.

Nar tüccarı Mustafa Ozan, "Antalya ve çevresinde yetiştirilen narlar, Korkuteli'nde soğuk hava deposunda işlenerek Almanya, Ukrayna ve Rusya'ya gönderiliyor. Aylık olarak 350- 400 ton nar işleyerek özellikle Rusya'ya gönderiyoruz. Antalya'nın ve Fethiye'nin narı Ukrayna ve Rusya sofrasında yer alıyor" dedi.

Meyve İşleme çavuşu İsmail Tıraş ise "25 kişilik bir ekibim var. Onlar günlük olarak Buzhanelere götürerek aile ekonomisine destek olmaya çalışıyoruz. Herkes memnun" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Ülkenin başkentine 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Kent merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım durdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi? Fotoğraf krizi sonrası ilk açıklama geldi

Kulisleri kaynatan hamle sonrası Özel'den adaylık sorusuna yanıt
Türkiye'nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Türkiye'nin ana arteri şu an bu durumda! Ekipler alarma geçti
Binlerce öğrenciye af geliyor

Hayalleri yarım kalan binlerce öğrenciye müjde
Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek! Para transferinde yeni dönem

Milyonları etkileyecek düzenleme! Para transferinde köklü değişiklik
Yıldız Tilbe'nin programa damga vuran dansı! Tatlıses kahkahalara boğuldu

Ünlü şarkıcının dansı, programa damga vurdu